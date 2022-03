El Parlamento andaluz insta a indemnizar a huérfanos por violencia de género como se hace con víctimas del terrorismo

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, defiende una proposición no de ley relativa a indemnizaciones a huérfanos/as de violencia de género en el Pleno del Parlamento.

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Unidas Podemos por Andalucía y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, y con el único voto en contra de Vox, pedir a la Junta los "cambios normativos necesarios" para que hijos huérfanos de la violencia machista con vecindad en Andalucía "reciban una indemnización por fallecimiento de la madre" con un "importe equivalente a las establecidas en la Ley de Víctimas del terrorismo de la Comunidad autónoma de Andalucía".

Así lo ha acordado la Cámara andaluza en el marco de una proposición no de ley (PNL) que ha defendido el Grupo Socialista ante el Pleno del Parlamento relativa a las indemnizaciones a huérfanos de violencia de género.

En concreto, el Parlamento ha acordado con esta iniciativa instar al Gobierno de la Junta a "realizar los cambios normativos necesarios para que huérfanos de la violencia machista, con vecindad en Andalucía, reciban una indemnización por fallecimiento de la madre que podrá ser complementaria a otras que pudiera recibir, y, en todo caso, tengan un importe equivalente a las establecidas en la Ley de víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

En defensa de la iniciativa, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, ha alertado de "la realidad de los niños y niñas que quedan huérfanos por violencia de género, a los que se suma una situación de extrema vulnerabilidad", ya que, "tras morir su madre, su padre, la mayor parte de las veces encarcelado por el crimen, sobreviven sin ingresos o de forma muy precaria".

La representante socialista ha explicado que "ya en 2019 se realizó un cambio legal para asegurarse de que todos los menores huérfanos cobraban una pensión mensual hasta la edad adulta, y que ahora se mejora para que se eliminen las trabas legales que con frecuencia impiden que estos menores reciban pensiones, herencias e indemnizaciones tras el asesinato de su madre".

HUÉRFANOS EN SITUACIÓN DE "EXTREMA VULNERABILIDAD"

La parlamentaria socialista ha aludido también a la Ley Orgánica de Mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género remitida a las Cortes Generales para "eliminar ciertas incertidumbres normativas y obstáculos" a que se enfrentan los "huérfanos de la violencia de género, al objeto de paliar, al menos en parte, la situación de extrema vulnerabilidad que para ellos resulta de su condición de víctimas de la violencia de género, y así contribuir a que se den las circunstancias para que puedan desarrollar una vida plena, en condiciones de libertad e igualdad".

"Sin embargo, pocos menores huérfanos logran cobrar las indemnizaciones por el asesinato de su madre, y si lo consiguen, es tras innumerables obstáculos y esperas de años", según ha advertido la portavoz socialista, que ha sostenido así que "aún tenemos mucho que avanzar, y en todo caso las indemnizaciones a las que podrían tener derecho son siempre insuficientes y de escasa cuantía".

Desde el PSOE-A han apostado así en esta iniciativa por que Andalucía vuelva "a ser pionera en la atención a víctimas de violencia de género". "Debe reparar a las víctimas y permitirles unas indemnizaciones que se equiparen con las que se derivan del terrorismo", ha concluido la representante socialista.

PP-A, CS Y UNIDAS PODEMOS APOYAN LA INICIATIVA

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha defendido que "juntos será más fácil poder acabar con la violencia de género", y en esa línea ha lamentado que desde la izquierda "insisten en dividir, separar, etiquetar, señalar", pero "ahí no nos van a encontrar", según ha advertido.

También ha aseverado que los socialistas no tienen "la exclusividad" en iniciativas en esta materia, y al respecto ha reivindicado, entre otras cuestiones, que fue un Gobierno del PP el que en 2013 "reconoció a los hijos de víctimas de violencia de género como víctimas", y ha apostillado que, con la reivindicación que plantea esta PNL, "Andalucía no será pionera", porque este tipo de indemnizaciones, que el PP-A apoya porque "no puede haber huérfanos de primera y de segunda", ya existen en otras comunidades autónomas, según ha puesto de relieve.

La parlamentaria de Cs Concha González Insúa ha defendido que "Cs ha hecho los deberes" en su gestión en el Gobierno andaluz, entre lo que ha mencionado que "hemos multiplicado por tres las subvenciones", y ha instado a pedir al Gobierno que "modifique la Ley nacional de Violencia de Género" para la inclusión de las víctimas de trata y de violencia vicaria, así como ha reclamado prorrogar el Pacto de Estado.

González Insúa ha defendido que "hay que poner recursos" frente a Vox "que quiere negar que la violencia de género existe", y ha asegurado su apoyo a la iniciativa del PSOE porque "no somos sectarios y vamos a apoyar lo que sea útil para nuestra sociedad, para la protección de las víctimas".

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha defendido que España ha firmado el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica conocido como Convenio de Estambul, que "nos obliga a tomar medidas necesarias para actuar con diligencia debida para establecer indemnizaciones como respuesta a cualquier acto contra las mujeres", y ha aprovechado su intervención para criticar el "antifeminismo ultra de Vox" y las "polémicas declaraciones" del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, sobre el concepto de 'violencia intrafamiliar' que "todavía no ha rectificado".

Por último, la diputada de Vox Ana Gil ha indicado que el término "violencia intrafamiliar" es más "completo" que el de violencia de género, porque incluiría a los huérfanos tanto de padre como de madre que hayan fallecido de manera violenta. Ha manifestado que la iniciativa socialista pretende que se indemnice a los huérfanos de la "mal denominada violencia de género, olvidando a los huérfanos que se han quedado sin su padre" fallecido también por violencia. "Con esta iniciativa quieren decir que la vida de una mujer vale más que la del hombre", ha denunciado.