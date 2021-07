El Parlamento andaluz pide que el Gobierno aplace y fraccione las deudas de entidades locales con el Estado

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, y pese al rechazo de PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox, instar a la Junta a que, a su vez, inste al Gobierno central a aprobar un plan especial de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas que las entidades locales tienen con el Estado con el fin de contribuir a la recuperación económica de las mismas a través de los diferentes fondos destinados a la reactivación económica del país.

Así lo ha acordado la Cámara autonómica en el marco de una proposición no de ley (PNL) defendida por Ciudadanos (Cs) con la que también se ha instado a la Junta --en este caso, con el respaldo unánime de los grupos parlamentarios-- a pedir al Gobierno de España que apruebe un plan de reactivación económica para las administraciones locales, que contemple ayudas específicas para el empleo y el fomento de empresas.

En defensa de la iniciativa, el parlamentario de Cs Fran Carrillo ha reivindicado el papel de "suma importancia" que han jugado las administraciones locales durante la pandemia de Covid-19, en la que incluso "han flexibilizado y congelado el pago de sus tributos con el fin de ayudar tanto a vecinos como a empresas localizadas en sus municipios", según ha puesto de relieve.

Ha subrayado que "este complejo escenario ha venido a agravar los problemas de financiación" de las haciendas locales derivados de un sistema "obsoleto ya en su diseño y cuyas reformas posteriores han sido insuficientes", y ha defendido así "la necesidad urgente de abordar una reforma del modelo".

Carrillo se ha detenido a enumerar las "medidas de apoyo y refuerzo a las administraciones locales" articuladas por la Junta "desde el inicio de la legislatura", así como "las de carácter urgente desplegadas desde el inicio de la pandemia", y ha valorado que "se aprobará en breve un plan de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda de los ayuntamientos con la Administración andaluza que establezca un plazo de carencia de dos años, tras los cuales se facilitará el pago de las deudas municipales en varias anualidades".

"Esta medida está justificada por los requisitos de acceso a los fondos europeos 'Next Generation'", según ha remarcado el diputado de Cs, que ha sostenido que "todo este esfuerzo económico, normativo y de gestión desplegado por parte del Gobierno de la comunidad hacia los municipios andaluces debe ser complementado con una actuación adicional por parte de otras administraciones públicas; en especial, el Gobierno de España".

Así, ha defendido que es "necesario un marco financiero excepcional y temporal que permita el fraccionamiento de estas deudas de las administraciones públicas locales contraídas con las administraciones públicas dependientes del Gobierno de la nación".

"De no llevarse a cabo este plan de fraccionamiento de pagos, muchas de estas entidades estarán con problemas a la hora de acceder a fondos destinados a la recuperación de todas las administraciones públicas, conllevando esto, adicionalmente, un perjuicio para sus ciudadanos al privarles de estas posibilidades de reactivación económica", han advertido desde Cs.

PSOE-A DEFIENDE LA "SENSIBILIDAD" DEL GOBIERNO CON ENTES LOCALES

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha reprochado a Cs que, "sesión tras sesión" de la Cámara andaluza, traiga "iniciativas en las que no le piden nada al Gobierno andaluz", si bien ha explicado que el Grupo Socialista votaría a favor de la misma, y se ha declarado "convencido" de que el Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez "será sensible a las reivindicaciones de las entidades locales, porque siempre lo ha sido", según ha remarcado antes de apostillar que, en cambio, la "presunta apuesta por lo local" del Ejecutivo de Juanma Moreno no sólo "no existe", sino que "sigue cuesta abajo y sin frenos durante la pandemia" de Covid-19.

El diputado del PP-A Bruno García ha destacado el esfuerzo diario que hacen los ayuntamientos y, en especial, en estos momentos de pandemia, y ha pedido el apoyo de toda la Cámara para reforzar la posición de estas instituciones, porque es la más exigente de cara al ciudadano y necesita los recursos necesarios para dar respuesta a las demandas de sus vecinos. Ha lamentado que es la administración "más débil" en cuanto a la financiación, y ha considerado que hay que hacer reclamaciones tanto a la Junta como al Gobierno en función de sus competencias. Ha defendido el esfuerzo del actual Gobierno andaluz por mejorar la financiación de los ayuntamientos, por encima de lo que hacían los anteriores ejecutivos socialistas.

El portavoz adjunto del grupo Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, ha dicho que el municipalimo de Cs es "falso, pernicioso, mal intencionado y precario", porque es "a tiempo parcial" y sólo sacan la bandera del municialimo para apuntar a Madrid. Ha indicado que Cs no va a la raíz de los problemas de los ayuntamientos, que es la necesidad de la segunda descentralización en materia competencial y de financiación. "Mientras que hacéis una oda al municipalismo rechazáis las propuestas para que la Junta reconozca a los ayuntamientos como Estado", ha dicho a Cs.

Finalmente, el diputado de Vox Alejandro Hernández se ha referido a la difícil situación de los ayuntamientos andaluces, con casi 22.000 millones de deudas, y ha indicado que los que están gobernados por la izquierda se dedican a "despilfarrar sin ningún tipo de coto" y utilizando en su propio "interés político los recursos públicos", conformando redes "clientelares". Ha manifestado que la iniciativa de Cs tiene un exagerado "tinte propagandístico", y ha considerado que no se pueden situar en un mismo plano a los ayuntamientos que han generado deuda por una "mala praxis" o una "mala gestión" con los que la han generado como consecuencia de hacer frente a la pandemia del coronavirus.