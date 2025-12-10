El Parlamento andaluz pide a la Junta con abstención del PP-A un plan ante accidentes en carreteras por équidos sueltos

Diputados en la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, 10 de diciembre, con los votos a favor del PSOE-A y Vox, y la abstención del PP-A, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista con la que, entre otras cuestiones, se insta a la Junta a "elaborar un plan andaluz específico de prevención y actuación frente a la presencia de équidos en carreteras y caminos públicos".

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha sido el encargado de defender en la comisión esta PNL "relativa a control y custodia de équidos para la seguridad en carreteras de Andalucía", que, de entrada, insta al Gobierno de la Junta a "reforzar los mecanismos de inspección, vigilancia y control relativos a la tenencia y custodia de équidos".

Se trata, añade el texto de la PNL, de que por parte del Gobierno andaluz "se garantice el cumplimiento de las obligaciones de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA), la existencia de cerramientos adecuados y el respeto de las distancias mínimas respecto a las vías públicas, en coordinación con las entidades locales y con los cuerpos y fuerzas de seguridad con competencias en la materia".

En segundo lugar, el Parlamento insta con esta PNL al Consejo de Gobierno a "elaborar un plan andaluz específico de prevención y actuación frente a la presencia de équidos en carreteras y caminos públicos, que incluya protocolos de actuación urgente en caso de animales sueltos, en coordinación con las administraciones competentes, y medidas orientadas a garantizar la identificación de los responsables de su custodia".

Asimismo, desde el Parlamento se insta a la Junta con esta iniciativa a "reforzar, endurecer en su caso y aplicar de manera efectiva el régimen sancionador en el ámbito administrativo frente a los incumplimientos relacionados con la custodia de équidos --incluyendo la falta de registro en el REGA, la ausencia de cerramientos adecuados o la suelta de animales en vías públicas o terrenos colindantes--, promoviendo asimismo la colaboración con las autoridades competentes en materia penal cuando de los hechos puedan derivarse responsabilidades de ese carácter".

Que el Gobierno de la Junta estudie "la viabilidad de establecer un instrumento autonómico de control y seguimiento de los incumplimientos en materia de custodia de équidos" con el fin de "prevenir la reincidencia y facilitar un control más exhaustivo por parte de la administración competente" es otra de las reivindicaciones incluidas en esta PNL que se ha aprobado este miércoles.

Y, en quinto lugar, la iniciativa insta al Gobierno andaluz a "desarrollar e impulsar campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a los propietarios de équidos y al conjunto de la ciudadanía, orientadas a prevenir el abandono y la suelta ilegal de animales, así como a informar sobre los riesgos y responsabilidades derivados de estos comportamientos".

TRAS "MÚLTIPLES ACCIDENTES EN CARRETERAS ANDALUZAS" POR ÉQUIDOS

En la exposición de motivos para justificar la iniciativa se señala que "en los últimos años se han registrado múltiples accidentes en carreteras andaluzas causados por caballos, mulos y burros que deambulan sin control", y se apunta que "la realidad demuestra un incumplimiento sistemático de las medidas de seguridad", y "la proliferación de équidos sueltos o en explotaciones sin registro evidencia una grave falta de control administrativo".

La Junta de Andalucía, "como autoridad competente en materia de ganadería y seguridad, en colaboración con las entidades locales, tiene la responsabilidad de inscribir, supervisar y sancionar a los titulares de explotaciones que incumplen la normativa", han subrayado desde el Grupo Socialista, para el que "la inacción y falta de medidas efectivas por parte de la Administración autonómica han contribuido a la reiteración de estos siniestros, con consecuencias mortales".

"No se puede seguir trasladando la carga a las familias afectadas ni dejar la seguridad vial a la suerte", aseveraba la PNL socialista para remarcar que "la ciudadanía exige respuestas y acciones contundentes", y concluir que "corresponde a la Junta de Andalucía ejercer sus competencias con mayor rigor, reforzar la inspección, endurecer las sanciones y garantizar la seguridad de las carreteras, protegiendo tanto a las personas como a los animales".

PP-A CUESTIONA LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE LA PNL

En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PP-A Alberto Sanromán ha comenzado trasladando la "solidaridad, el respeto y el apoyo" de su grupo "a todas las familias que se han podido ver afectadas por este tipo de accidentes a lo largo del territorio" andaluz, y ha señalado que la PNL "parte de un hecho cierto", el de que "los accidentes provocados por los équidos sueltos constituyen un problema real en Andalucía".

Dicho esto, ha pedido "rigor normativo" a la hora de abordar la "distribución real de competencias para evitar simplificaciones que no ayudan a resolver un fenómeno que es complejo, como este de los accidentes", y ha sostenido que "el marco competencial no es el que sugiere la iniciativa", que "plantea una problemática como si la Junta de Andalucía fuese la administración exclusivamente responsable de la custodia y control de los équidos", ha advertido.

Además, ha replicado que la PNL sugiere "una falta de medidas efectivas y una grave falta de control administrativo" por parte de la Junta cuando "los hechos acreditados demuestran lo contrario", y "durante los últimos años, y también recientemente", la administración autonómica "ha actuado", si bien entiende que "se requiere aún un esfuerzo más importante y una coordinación entre las distintas administraciones" implicadas.

Finalmente, ha apuntado que el Gobierno andaluz está "trabajando en un protocolo de actuación ante la localización de équidos abandonados o en situación irregular en el territorio" de la comunidad autónoma que "está muy avanzado", y que "respondería a buena parte de las peticiones recogidas en la proposición no de ley, pero cuyo desarrollo ya estaba en marcha antes de su presentación", según ha remarcado.

VOX APOYA LA INICIATIVA

Por su parte, el parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha explicado que su grupo presentó el pasado mes de junio una PNL que en contenido expositivo "es prácticamente similar" a la del PSOE-A y "coincidente en gran medida" en sus reivindicaciones, desde la premisa de que, "desgraciadamente, no es raro ver equinos sueltos en el entorno de las carreteras de prácticamente todas las provincias de Andalucía, sobre todo en la Andalucía del interior".

El diputado ha justificado así el voto de Vox a favor de esta iniciativa al ser "coincidente en gran medida" con la que presentó su grupo en junio, y ha concluido defendiendo que "no se trata sólo de endurecer las sanciones, de establecer políticas más destructivas o punitivas", sino también de "realizar una labor formativa y de concienciación que efectivamente, al final probablemente sea la que pueda dar más efectos".

Finalmente, Mario Jiménez ha cerrado el debate señalando que el Grupo Socialista ha presentado esta PNL sin "voluntad de generar ningún tipo de controversia o de confrontación en el marco competencial con la administración de la Junta de Andalucía", y "buscando que se resuelvan los problemas que se han planteado", por lo que "no tiene sentido plantear" en dicha comisión del Parlamento "un conflicto de competencias que no están ahí", según ha considerado antes de emplazar al PP-A a no intentar "desviar la atención y las responsabilidades que son de la Junta" como "administración sustantiva" en esta materia.