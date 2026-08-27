El Parlamento andaluz rechaza con los votos de PP-A y Vox convocar un Pleno extraordinario por el incendio de Niebla

Sesión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, 27 de agosto, con los votos de la mayoría absoluta que suman PP-A y Vox, convocar un Pleno con carácter extraordinario en el que comparezca el Consejo de Gobierno de la Junta para informar sobre la gestión del incendio forestal declarado este verano en Niebla, y que afectó a distintos municipios de las provincias de Huelva y Sevilla.

La solicitud de este Pleno extraordinario había partido del Grupo Socialista, y ha sido respaldada este jueves en la Diputación Permanente por los representantes de Adelante Andalucía y Por Andalucía, si bien ha quedado rechazada porque tanto el PP-A como Vox, socios de gobierno en la Junta en la presente legislatura, han votado en contra de la misma.

Paralelamente, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), anunció este pasado miércoles una solicitud de comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento para informar sobre el balance de los incendios forestales registrados en la comunidad durante el verano, y también sobre las actuaciones desarrolladas por la Junta ante los terremotos registrados en Granada y la valoración del Gobierno andaluz ante la respuesta del Ejecutivo central en la lucha contra el narcotráfico.

Según ha apuntado la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, a preguntas del Grupo Socialista al inicio de esta sesión de la Diputación Permanente, dicha solicitud de comparecencia del consejero será abordada en la reunión que la Mesa de la Cámara tiene previsto celebrar el miércoles 9 de septiembre, una semana antes del primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que está programado para los días 16 y 17 de este próximo mes.

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