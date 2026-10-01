El Parlamento andaluz rechaza con los votos de PP y Vox crear una comisión de investigación sobre incendios forestales

El diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A y Vox, la iniciativa presentada por el Grupo Socialista para solicitar la creación de una comisión de investigación "relativa a los incendios forestales ocurridos en Andalucía durante 2026", que ha contado con el respaldo de los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía, un apoyo que, no obstante, ha sido insuficiente como para salir aprobada.

En concreto, el Grupo Socialista planteaba con esta iniciativa que el Parlamento investigue con una comisión de nueva creación la "prevención y extinción" de los referidos incendios, "la gestión de las emergencias vinculadas a los mismos, el dispositivo Infoca y las consecuencias del reparto y segregación de las competencias de prevención y extinción entre las consejerías con competencias en emergencias y sostenibilidad, así como la creación y el proceso de integración de la Agencia de Emergencias de Andalucía".

El diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez ha sido el encargado de defender en el Pleno del Parlamento esta iniciativa desde la premisa de que a las personas que "han perdido todo" con estos incendios se les debe "afecto, consuelo y apoyo, pero por encima de todo" existe la "obligación moral e institucional" de que "conozcan la verdad" de lo que ocurrió, ha remarcado.

En esa línea, ha aseverado que esto "no se despacha con una comparecencia de trámite, ni con evasivas, ni mucho menos con el Gobierno" andaluz "en silencio", ni "con las mordazas que ha impuesto", según ha criticado el portavoz socialista, que ha instado a la Junta a "publicar la información" con la que cuenten en relación a los graves incendios declarados este verano en Los Gallardos (Almería) --por el que murieron 15 personas-- y Niebla (Huelva).

Rodrigo Sánchez ha remarcado además que "los colectivos en defensa de nuestros montes han denunciado" cuestiones como "el abandono de los cortafuegos, la falta de gestión en los montes públicos y privados, que han lastrado la capacidad de respuesta en las políticas forestales", y ha criticado que, en este contexto, el presidente de la Junta se limita a "decir que las víctimas, los afectados, no hicieron caso a las recomendaciones".

El portavoz socialista ha concluido reivindicando el "deber sagrado" del Parlamento de "exigir justicia, dignidad y memoria" para las víctimas de estos incendios, y que el Gobierno andaluz rinda "cuentas" sobre "una catástrofe que se ha llevado 15 vidas y miles de hectáreas por delante", por lo que ha criticado el rechazo de PP-A y Vox a la creación de dicha comisión de investigación.

APOYOS DE ADELANTE Y POR ANDALUCÍA A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

En representación del grupo Adelante Andalucía, su diputada María del Carmen García ha dicho que "ojalá" no hubiera que hablar en el Parlamento de "comisión de investigación" ni del "drama" que se ha vivido con dichos fuegos, pero ha subrayado que este verano se han registrado en esta comunidad "los incendios forestales más devastadores de la historia", y "la ciudadanía debe saber por qué, cómo y las consecuencias de estos incendios, porque es fundamental que conozcamos las causas en las que hemos fallado para poder evitar futuros incendios", ha sostenido.

Por su parte, el diputado de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha criticado que el Gobierno de la Junta aborda "lo acontecido" en relación a los referidos incendios de las provincias de Almería y Huelva "como una sucesión de preguntas incómodas", y cuando eso ocurre "está asumiendo que las respuestas no van a ser claras", según ha advertido antes de aseverar que "todo lo ocurrido en los incendios de este verano interpela a todas las fuerzas políticas" a hacerse "preguntas necesarias" sobre cuestiones como, por ejemplo, actuaciones de prevención que pudieron no llevarse a cabo.

PP-A Y VOX RECHAZAN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Frente a esta iniciativa se han posicionado los grupos Popular y Vox, algo que el diputado del PP-A Manuel Bonilla ha justificado defendiendo, entre otras cuestiones, que el Gobierno andaluz sí se ha sometido al "control parlamentario" en relación a estos incendios, y al respecto ha destacado que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, compareció "a petición propia".

Además, ha reprochado al Grupo Socialista el querer abrir "una suerte de causa general sobre todos los incendios", así como que no espere a que termine el periodo alto de riesgo de incendios forestales --a mediados de este mes de octubre-- para solicitar la creación de dicha comisión de investigación, y ha concluido avisando de que el PP-A "va a estar siempre al lado de las víctimas", al igual que el Gobierno de Juanma Moreno, según ha zanjado.

Por último, el parlamentario de Vox Benito Morillo ha justificado la posición "contraria" de su grupo a la creación de esta comisión de investigación, desde la premisa de que no quiere "bajo ningún concepto" que la "tragedia" vinculada a dichos incendios se convierta "en un manoseo político". Además, ha agregado que en Vox no se fían de los socialistas, de quienes ha criticado que "siempre buscan su rédito político a costa del dolor de las personas, y Vox no les va a acompañar en este recorrido", ha aseverado.