El Parlamento andaluz rechaza con votos de PP-A y Vox una PNL del PSOE-A a favor de la reducción de jornada a 37,5 horas

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, 9 de octubre, con los votos del PP-A y Vox una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista en apoyo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales propuesta por el Gobierno central.

La iniciativa socialista ha recibido el apoyo de los grupos Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, y planteaba que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "apoyar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual, sin merma salarial, impulsada por el Gobierno de España y acordada con las organizaciones sindicales".

Además, el Grupo Socialista quería con esta PNL que el Parlamento instase a la Junta a "reconocer el carácter histórico, social, feminista y de salud pública de esta medida, que supondría un avance real en igualdad, conciliación y bienestar".

En defensa de la iniciativa ha intervenido ante el Pleno el parlamentario del PSOE-A Gerardo Sánchez, quien ha lamentado que el PP-A "no ha querido" aceptar la propuesta socialista de aplazar esta iniciativa para debatir sobre la "emergencia sanitaria" por los problemas de gestión del cribado de cáncer de mama.

Gerardo Sánchez ha defendido que es el momento de aprovechar el avance de "los sistemas productivos y la tecnología" y "dar un paso más" en derechos laborales para que "los trabajadores andaluces y españoles tengan más tiempo para vivir, descansar y el necesario para trabajar".

Ha reivindicado la "decisión valiente, histórica y justa" del Gobierno de España de reducir la jornada laboral semanal en media hora para que trabajadoras "tengan vida", y ha señalado que más de ocho millones de empleados ya disfrutan en este país de la jornada semanal reducida en determinados sectores y en administraciones "y no ha caído la productividad", según ha subrayado.

En esa línea, el diputado socialista ha agregado que los andaluces "se beneficiarían más" de esta medida por las características del mercado laboral en la comunidad, que cuenta con menor número de grandes empresas.

Ha puesto de relieve además que la reducción de la jornada laboral se ha presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras "un año en la mesa de diálogo social". "Lo que se hizo sin diálogo fue la reforma laboral de Rajoy en 2012, y por eso tuvo dos huelgas generales", ha apostillado.

Asimismo, el parlamentario socialista ha lamentado que el PP "rechace todos los avances laborales del Gobierno de España", desde la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la recuperación de los convenios colectivos hasta el aumento de las pensiones, políticas que permiten que "hoy trabajen más del doble de personas en el país, que la temporalidad cae en un 12,6%, la más baja de la historia, y el paro más bajo desde 2007", según ha valorado.

Gerardo Sánchez ha defendido finalmente que hay "argumentos de sobra" para adoptar ahora la reducción de jornada laboral, resaltando que "el progreso lo es si mejora la vida de la gente", y lanzando un alegato en defensa de la sanidad pública en Andalucía.