El Parlamento andaluz retoma la tramitación de más de 60 informes de la Cámara de Cuentas de la anterior legislatura

Diputados en la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha repartido entre sus comisiones de la XIII legislatura la tramitación de iniciativas procedentes de la duodécima que no caducan, y entre las que figuran más de 60 informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Así se desprende de un acuerdo de la Mesa del Parlamento del pasado 9 de septiembre de "reasignación de iniciativas tramitables procedentes de la XII legislatura", consultado por Europa Press tras su publicación en el boletín oficial de la Cámara andaluza.

Dicho acuerdo explica que, "a la finalización de la anterior legislatura, quedaron pendientes en distintas comisiones" del Parlamento "varias iniciativas cuyos trámites no caducan, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del Reglamento" de la Cámara andaluza, por lo que, "una vez constituidas las Comisiones Permanentes Legislativas en la XIII legislatura, procede la asignación a estas de las correspondientes iniciativas, a fin de continuar su tramitación".

Por ello, y por un lado, la Mesa ha asignado a la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos la tramitación de hasta 61 informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre asuntos como "contratos y convenios del Sector Público Andaluz" del ejercicio 2019, los Fondos de Compensación Interterritorial en los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, o sobre el "cumplimiento de los contratos tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19", en el ejercicio de 2020.

La mayor parte de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas procedentes de la anterior legislatura que han sido reasignados a la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos tiene que ver con la gestión de ayuntamientos andaluces o diputaciones provinciales.

Por otro lado, la Mesa del Parlamento ha acordado la tramitación en la comisión de Servicios Sociales, Familias e Igualdad del Informe Anual del Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía relativo a la gestión realizada correspondiente al año 2024, y en la comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de fiscalización operativa del bono de alquiler joven en Andalucía.

Otras iniciativas cuya tramitación ha sido reasignada --en su caso, en la Comisión de Universidad, Industria, Energía e Innovación-- son los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía de "las cuentas, contratos y convenios rendidos por las Universidades Públicas de Andalucía, ejercicios 2019-2021", y de "cumplimiento de la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada (PTS), ejercicio 2021".

Asimismo, la Memoria de Actividades de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2025 y el Plan de Actuaciones para 2026, así como el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía del ejercicio 2024 "se tramitarán en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos".

Finalmente, el Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz, correspondiente a la gestión realizada por dicha Institución durante el año 2025, y la Memoria anual de la Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción correspondiente al año 2025 "se tramitarán en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones".