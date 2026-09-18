La Junta aplicó un control posterior y no previo sobre casi 38.000 millones entre 2020 y 2024 según la Cámara de Cuentas

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SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las que casi un 80% corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.

Así se recoge en el resumen del informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas a partir de dicho trabajo de fiscalización, incluido en su Plan de Actuaciones del ejercicio 2025, que se ha difundido este viernes tras su envío al Parlamento.

Esta fiscalización es "una auditoría operativa cuyo objetivo general ha sido concluir sobre la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía en el procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente, así como valorar los resultados alcanzados y formular propuestas de mejora", según se detalla en el resumen del informe, consultado por Europa Press.

En dicho documento se explica que, "con carácter general, las consejerías y agencias administrativas están sometidas a control previo", que "se ejerce antes de la aprobación del gasto y tiene carácter suspensivo".

Ello implica que, "si la Intervención formula reparos, el expediente no puede continuar hasta que se subsanen las deficiencias detectadas". Frente a este modelo, el control financiero permanente se realiza con posterioridad a la ejecución de la actividad y "no tiene efectos suspensivos".

Sus resultados se documentan en informes de control financiero, que pueden incorporar "recomendaciones, propuestas de reintegro o, en determinados supuestos, informes de actuación".

Desde la Cámara de Cuentas aclaran también que "la normativa contempla la posibilidad de sustituir el control previo por el control financiero permanente en determinados gastos, órganos o servicios cuando se considere adecuada esta fórmula de gestión, previo acuerdo del Consejo de Gobierno".

Según continúa detallando el órgano fiscalizador, los acuerdos de Consejo de Gobierno del periodo analizado "justifican, con carácter general, la sustitución" del control previo por el financiero permanente "en base a razones vinculadas a la buena gestión, como la agilización de la tramitación administrativa, la previsión de un elevado volumen de expedientes, la carga de trabajo o la automatización y robotización de procedimientos".

"No obstante, dichas motivaciones se expresan de forma genérica y no van acompañadas, con carácter previo, de criterios o indicadores que permitan evaluar comparativamente la idoneidad de la sustitución del control previo", se puede leer a continuación en el resumen del informe, en el que se señala además que "dichos acuerdos configuran la aplicación del procedimiento sin una delimitación temporal expresa ni una cuantificación global previa de los importes afectados".

ALCANCE DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En el resumen del informe se detalla que, "desde el punto de vista del ámbito objetivo, el procedimiento se ha aplicado a tres grandes bloques"; en concreto, "órganos y servicios, subvenciones y ayudas, y otros gastos".

Desde el punto de vista económico, "las obligaciones reconocidas sometidas al procedimiento ascienden, al menos, a 37.921,01 millones de euros en el periodo 2020-2024". El "mayor peso" corresponde a órganos y servicios, con 30.387,14 millones, que representan el 80,13% del total afectado.

Dentro de este bloque, destacan especialmente los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones, equivalentes al 79,84% del total del procedimiento.

En materia de subvenciones y ayudas, el procedimiento se ha aplicado a 47 bases reguladoras, distribuidas entre ocho consejerías, con un importe total afectado de 2.652,13 millones, lo que supone el 6,99% del total.

Entre ellas, la consejería competente en materia de Empleo concentra el mayor número de líneas e importe, con 13 líneas y 1.174,60 millones, seguida de las consejerías competentes en Igualdad y Educación.

Respecto a los otros gastos, estos ascienden a 4.881,74 millones de euros, representativos del 12,87% del total afectado. En este ámbito destacan especialmente los gastos vinculados al ámbito educativo, como los salarios del personal docente, y los gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios, según se concreta en el resumen del informe de la Cámara de Cuentas.

INFORMES DE LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA

Posteriormente se advierte de que "la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) no dispone de un registro centralizado y homogéneo de la fecha de inicio de todas las actuaciones de control financiero permanente, lo que ha dificultado el cálculo sistemático de los tiempos medios de tramitación y la evaluación de la eficiencia del procedimiento".

En el trabajo íntegro de la Cámara se detalla que, "del total de informes definitivos" de control financiero emitidos por la Intervención de la Junta en el periodo analizado, que han sido 188, un 6,38% --un total de 12-- son "con opinión favorable", 134 "con salvedades" (71,28%), y 42 presentan una "opinión desfavorable" (22,34%).

Las incidencias más comunes en materia de contratación detectados en estos informes de control financiero son "la utilización incorrecta del contrato menor, presente en el 100% de los informes analizados, o la existencia de errores en documentos contables, fechas de devengo y vencimiento de pagos, detectados en el 75% de los casos".

En subvenciones y ayudas, "destacan los incumplimientos relativos a la instrucción y concesión de las mismas, presentes en el 94,44% de los casos; a la justificación y pago, en el 88,89%; y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios, en el 72,22%", se detalla también en el resumen del informe.

Y, en "otros gastos", las incidencias más relevantes se refieren a "errores en la cumplimentación de comisiones de servicio, detectados en el 77,78% de los informes, y a deficiencias en la documentación justificativa, presentes en el 55,56%".

Desde la Cámara de Cuentas apuntan además que "la fiscalización ha puesto de manifiesto limitaciones en los sistemas de información y en las bases de datos utilizadas, en los que se han detectado errores, duplicidades, carencias de información y falta de trazabilidad".

"En conjunto, no constan indicadores específicos que permitan valorar de forma sistemática el impacto de la sustitución del control previo por el control financiero permanente sobre la gestión económico-financiera", se puede leer también en el documento, en el que se avisa de que "esta ausencia dificulta determinar si el procedimiento ha contribuido a mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión pública".

RECOMENDACIONES

Así las cosas, desde la Cámara de Cuentas se han formulado con este trabajo una serie de recomendaciones a la Junta, como "implantar un instrumento de información agregada que permita la identificación y seguimiento sistemático de los gastos, órganos y servicios encuadrados en este procedimiento", y "realizar un inventario consolidado del universo sometido a sustitución, integrando el acuerdo aplicable, la fecha de efectos, la tipología, el centro gestor, la unidad interventora responsable, el volumen ejecutado, la periodicidad prevista y el estado de planificación y ejecución del control".

Otras recomendaciones incluidas en el informe son "analizar el impacto del procedimiento de sustitución; reforzar la planificación anual del control financiero permanente mediante criterios de priorización por riesgo y materialidad", y "definir y aplicar indicadores que permitan evaluar los efectos del procedimiento de sustitución en términos de eficacia, eficiencia y economía".