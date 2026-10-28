El Parlamento andaluz suspende su Pleno esta semana y convoca un minuto de silencio por el accidente de trenes en Toledo

Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha suspendido su actividad prevista para este miércoles y este jueves, días 28 y 29 de octubre, que incluía la celebración de un Pleno, así como ha convocado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, en el que se calcula que han muerto al menos 30 personas.

La Junta de Portavoces del Parlamento andaluz ha acordado la suspensión de la actividad de la Cámara prevista para este miércoles y jueves por asentimiento y a propuesta de la presidenta de la institución, Ana Mestre.

En una reunión de la Junta de Portavoces convocada este mismo miércoles por la mañana al hilo de este siniestro, la presidenta del Parlamento ha lamentado que pueden ser "muchos, por desgracia, los andaluces que estén heridos y sean víctimas de este accidente", dado que ha afectado a dos trenes de la línea Madrid-Sevilla.

Por ello, Ana Mestre ha aprovechado esta reunión de la Junta de Portavoces para trasladar desde el Parlamento las "condolencias a familias y amigos" de las víctimas de este siniestro, y ha subrayado que desde la Cámara andaluza se unen "al dolor que Andalucía ya vive".

La presidenta ha considerado que el Parlamento andaluz "debía comportarse a su altura y suspender su actividad" de este miércoles y jueves, por lo que, con el acuerdo de los portavoces de los grupos, ha decidido suspender el Pleno y la actividad de estos dos días, así como ha convocado un minuto de silencio a las 12,00 horas de este miércoles en su fachada principal.

Los grupos políticos tenían convocadas, como es habitual los miércoles, ruedas de prensa en el Parlamento de las que sólo se ha celebrado la primera, del diputado de Por Andalucía Ernesto Alba, que se ha iniciado cuando comenzaban a conocerse las primeras informaciones sobre este accidente.

Posteriormente, conforme se han ido conociendo más detalles del alcance del siniestro, los grupos de Adelante Andalucía, el PSOE-A y el PP-A han suspendido las ruedas de prensa que habían convocado durante la mañana en la Cámara andaluza.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos tras dicho choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.