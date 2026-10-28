Montero se solidariza con las víctimas y se declara "conmocionada" por el "grave accidente ferroviario"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha declarado "conmocionada por el grave accidente ferroviario" registrado en Urda (Toledo) este miércoles, 28 de octubre, y ha enviado un mensaje de "cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias en estos momentos tan difíciles".

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en un mensaje en su cuenta en la red social 'X', donde ha apuntado que "ahora toda la atención de los servicios de emergencia está puesta en las personas afectadas y en las labores de asistencia".

"Seguimos muy pendientes de la evolución de la situación y de las noticias que nos vayan llegando", según ha manifestado María Jesús Montero.

El PSOE-A ha informado de que suspende todas las convocatorias previstas para este miércoles tras el accidente de los dos trenes.