La diputada del PP-A Sandra Extremera interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) del PP-A apoyada en todos sus puntos por Vox que aboga por que "se asuman responsabilidades políticas" y "se proceda al cese o destitución inmediata de la ministra de Igualdad", Ana Redondo, como "máxima responsable política de la gestión negligente del sistema 'Cometa', encargado del seguimiento de los dispositivos telemáticos de control de agresores, "por las graves deficiencias detectadas en la contratación, supervisión y ejecución" del mismo.

Por el contrario, el Pleno ha rechazado, también con los votos de PP-A y Vox, una PNL del Grupo Socialista "relativa a defensa de Andalucía frente al negacionismo, la desigualdad y las políticas de privatización y retroceso en derechos del Gobierno andaluz", que ha sido apoyada por Adelante y Por Andalucía.

La PNL del PP-A relativa a "la exigencia de responsabilidades y de garantías de protección a las víctimas por los continuos fallos y el presunto fraude en el sistema Cometa" ha salido adelante con el apoyo de Vox, mientras que el grupo Socialista la ha rechazado en conjunto, y Adelante Andalucía y Por Andalucía se han abstenido en la mayoría de sus puntos, y ha votado en contra del que reclama el cese de la ministra de Igualdad.

En virtud de esta iniciativa, el Parlamento insta entre otras cuestiones al Gobierno a "atender las advertencias recogidas en las memorias de la Fiscalía General del Estado sobre las deficiencias del sistema 'Cometa'"; a "hacer públicas las conclusiones de todas las auditorías, investigaciones y análisis técnicos realizados sobre las incidencias registradas" en el mismo "durante los años 2024, 2025 y 2026", y a "establecer mecanismos de reparación y asistencia a las víctimas que hayan podido sufrir perjuicios como consecuencia de las deficiencias" referidas.

En defensa de la iniciativa ha intervenido la diputada del PP-A Sandra Extremera, quien ha querido dejar claro que, con esta PNL, su grupo viene a "exigir que las pulseras funcionen" ante la "negligencia" detectada, teniendo en cuenta además que éstas "siguen fallando". Tras ello, ha advertido a los diputados del PSOE-A de que les tocaba "retratarse" en la votación de esta PNL, porque "la dignidad y la seguridad de las mujeres no son propiedad de ningún partido", según ha sentenciado.

PSOE-A ACUSA AL PP-A DE QUERER "ARAÑAR VOTOS" CON SU PNL

Por su parte, la diputada del PSOE-A Verónica Pérez ha respondido que en su partido quieren "que se investigue hasta el final" lo sucedido con las pulseras, que "se depuren las responsabilidades si las hubiera y, por supuesto, que se mejore" la protección de las mujeres, pero ha acusado al PP-A de plantear esta iniciativa para "arañar unos cuantos votos y jugar con el miedo, el dolor y el sufrimiento de las mujeres víctimas de violencia de género".

La diputada de Vox Rocío Marín ha dicho en su intervención sentir "la indignación que siente cualquier español honrado cuando comprueba hasta qué punto la propaganda, la incompetencia y la corrupción moral del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios han puesto en riesgo la vida y la integridad de las mujeres más vulnerables".

Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía Inmaculada Manzano ha afeado al PP-A que aplica en el Gobierno andaluz "a pies juntillas lo que les pide Vox, que niega la existencia de la violencia específica contra las mujeres por ser mujeres", según ha criticado antes de afear a los 'populares' que, paralelamente, y "en plena campaña" electoral, acudan al Parlamento a "hablar de protección de las mujeres".

Finalmente, la diputada de Por Andalucía Rosa Rodríguez ha aseverado que "los fallos son graves, inaceptables, y tienen que investigarse hasta sus últimas consecuencias", y desde su grupo exigen "que se investigue lo sucedido, que se depuren responsabilidades políticas, administrativas y, si las hubiera, penales, y que se garantice la protección de todas las mujeres", y al respecto ha defendido que "hay que avanzar hacia una gestión pública directa del servicio 'Cometa'".

RECHAZO A LA PNL DEL PSOE-A

Por otro lado, la PNL del PSOE-A que ha sido rechazada por PP-A y Vox planteaba, entre otras cuestiones, instar a la Junta a "retirar de sus decisiones políticas cualquier planteamiento negacionista, discriminatorio o excluyente", y a "eliminar cualquier criterio de la denominada 'prioridad nacional'".

En defensa de esta iniciativa socialista ha intervenido el diputado Mario Jiménez, quien ha considerado que ante las elecciones generales del domingo se plantea "un intento de cambiar las reglas de fondo" de la "convivencia democrática" española y de "volar por los aires los consensos del pacto constitucional del 78 y las bases democráticas sobre las que se cimentó" el autogobierno andaluz a través de un proyecto protagonizado por Vox y el PP, según ha denunciado.

Frente a ello, el parlamentario del PSOE-A ha apelado a que "Andalucía vuelva a romper el guión" diseñado por "la derecha y la extrema derecha, ha defendido que esta comunidad "tiene que recuperar este fin de semana" el "espíritu del 28F", y ha concluido augurando que "la Andalucía democrática y antifascista va a salir a la calle en masa este domingo para derrotar el odio y la involución".

La parlamentaria de Adelante Andalucía María Victoria Serrano ha lamentado en su intervención que, en lo que va de legislatura, el Parlamento andaluz ha aprobado iniciativas de Vox con votos del PP-A a favor de "la prioridad nacional, la remigración y las deportaciones", y ha acusado a las direcciones de ambos partidos de querer "convertir" la Cámara andaluza "en un laboratorio del Gobierno que quieren montar en la Moncloa". Frente a ello, ha reivindicado que a los andaluces "nadie" les "regaló nada", se ganaron sus derechos "con sangre y contra el Gobierno de Madrid", y ahora no van a aceptar que se derogue lo ya "conquistado" con "tanto esfuerzo".

Por su parte, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha saludado esta PNL del PSOE-A que su grupo comparte "en fondo y forma", según ha subrayado antes de cargar contra el "negacionismo" y del "problema" que se da cuando éste "llega a las instituciones, cuando condiciona las decisiones de gobierno y cuando termina convirtiéndose en políticas públicas, porque entonces deja de ser una opinión para convertirse en una amenaza real para los derechos de la ciudadanía", ha remachado.

Frente a la iniciativa del PSOE-A se han posicionado el PP-A y Vox, de modo que la diputada 'popular' Auxiliadora Izquierdo ha reprochado a Mario Jiménez su "discurso rancio" y la "estrategia del miedo" que, en su opinión, quieren emplear los socialistas, y que "tiene sus horas contadas", según ha advertido, al tiempo que ha reivindicado la acción de gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, que "tiene presupuestos y estabilidad" con el ejecutivo que preside, según ha valorado antes de contraponer esa situación con la del Gobierno de España, que no ha aprobado Presupuestos en la recién finalizada legislatura.

Finalmente, la diputada de Vox Paula Badanelli ha sostenido que la PNL socialista está "llena de falsedades para tapar el fracaso de sus políticas y, sobre todo, el fracaso de su relato, de su manipulación y de todas las mentiras que lanzan contra Vox", según ha denunciado antes de apostillar que entiende que "debe ser muy duro" para los socialistas "ver el avance de Vox con todo lo que supone para todos sus privilegios y para todas las cosas malas que han hecho", y ha espetado a los representantes del PSOE que son ya "casi una especie en riesgo de extinción", así como les ha advertido de que "cada vez que hablan de Vox, son más votos" para dicho partido.