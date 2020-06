Parlamento aprueba pedir a la Junta que se garantice el transporte público en zonas rurales igual que antes del Covid-19

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento ha aprobado parcialmente este jueves una proposición no de ley (PNL) del PSOE-A en la que se reclamaba a la Junta la puesta en marcha de una serie de medidas para "reactivar el turismo y la movilidad en Andalucía" al hilo de la pandemia del coronavirus.

En concreto, se ha aprobado por unanimidad del Pleno restablecer, con al menos la misma cobertura anterior al Covid-19, los servicios públicos del transporte dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en zonas rurales de Andalucía, para prestar todos los servicios de movilidad a la población.

Por su parte, se ha aprobado, con el único voto en contra de Vox, que se garanticen las infraestructuras sanitarias de los destinos de interior con el mantenimiento de toda la oferta sanitaria de centros de salud, hospitales, consultorios y centros de especialidades, y un refuerzo que dote de seguridad sanitaria frente a la Covid-19, ante la previsión de la alta ocupación turísticas de estos territorios, que se han convertido en un potente complemento real y efectivo al turismo de sol y playa.

De otra parte, el resto de puntos de esta proposición no de ley han sido rechazados por los grupos parlamentarios de PP-A, Cs y Vox, haciendo insuficientes los apoyos de PSOE-A y Adelante Andalucía a los mismos.

En defensa de la iniciativa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha advertido de que "los interrogantes generados en torno a la crisis del Covid-19 en el sector turístico se multiplican a medida que vamos analizando el impacto que está teniendo, tanto en la demanda turística como en la oferta", y "precisan de las administraciones respuestas certeras que tendrán que ser construidas de forma conjunta, entre el sector privado y los diferentes poderes públicos".

Ha reclamado así una "hoja de ruta" que sea "clara, inequívoca, concertada y coherente", y ha apostado por que las administraciones se anticipen "en las respuestas" y todas ellas participen "en la concepción y en la gestión de los programas aportando riqueza en los diagnósticos y en las soluciones".

"Tenemos que recuperar la confianza del turista", y "la Junta de Andalucía no puede abdicar de sus responsabilidades y debe poner en marcha, en el menor tiempo posible, todas las medidas anunciadas, estando abierto a cualquier medida que ayude a dinamizar cuanto antes un sector tan especial como el turismo en nuestra comunidad", según ha remarcado.

PP-A, CS Y VOX ECHAN EN FALTA DEMANDAS AL GOBIERNO CENTRAL

En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PP-A Bruno García ha señalado la importancia de debatir sobre turismo, que es "empleo, economía y empresas" y ha señalado que "la primera administración que tiene que aportar para el sector es la Junta y lo está haciendo" y de ahí que Andalucía "vaya a la cabeza" en el nivel de reservas turísticas a nivel mundial. Frente a esto, ha llamado la atención sobre que el PSOE-A "obvie la participación del Gobierno de Pedro Sánchez en las medidas" a proponer.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos (Cs) Ana Llopis ha indicado que Andalucía es referente en cuanto al impulso de medidas para el sector turístico en otras comunidades y ha destacado que no hay referencias al Gobierno estatal en esta proposión no de ley porque a este "no le interesa el turismo".

En nombre de Vox, el diputado Manuel Gavira ha reprochado que las PNL del PSOE-A "nunca pidan nada al Ejecutivo central", de ahí que en esta proposición haya echado en falta medidas de carácter fiscal demandadas al Gobierno nacional. Tras instar a contar con el sector privado para reactivar el sector turístico, ha reprochado que España haga esperar "hasta el último minuto" a los viajeros para saber si podrán venir.

Por último, el diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha aplaudido esta iniciativa por su contenido y por el debate que abre sobre medidas del Gobierno en el principal sector económico en la comunidad. Así, ha señalado que, aunque el turismo sea el principal motor económico en Andalucía, es donde un menor número de personas pueden viajar, de manera que "se genera riqueza pero mal repartida".

"La mejor manera de protegerlo es no hacerlo imprescindible en materia económica", ha subrayado, toda vez que ha señalado "lo insuficientes" que son las ayudas orquestadas por el Gobierno andaluz y "la chapuza" que es el Plan de playas seguras.