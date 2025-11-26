Parlamento aprueba la próxima semana las leyes de Vivienda y Espacios Productivos y empieza la tramitación de otras tres

Imagen de archivo de la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía afrontará la próxima semana el debate final de los proyectos de ley de Vivienda de Andalucía y de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía, trámite parlamentario que comportará su aprobación por la mayoría absoluta del Grupo Popular. Al tiempo iniciará también la tramitación de otras tres futuras normas con la celebración de sus debates de totalidad.

El Pleno adelantará sus días habituales de convocatoria para celebrarse el martes, día 2 de diciembre, y el miércoles, día 3, para evitar así su coincidencia con el jueves 4D, jornada institucional de conmemoración del Día de la Bandera, como estableció la Junta de Andalucía desde hace dos años.

La Cámara autonómica celebrará, además de dos debates finales, los debates de totalidad de los proyectos de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, que tiene enmienda a la totalidad de los grupos Socialista y Vox en Andalucía; del proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, también con enmienda a la totalidad del Grupo Socialista; y el proyecto de Ley de Montes de Andalucía, cuya devolución propone al Consejo de Gobierno el Grupo Socialista con su enmienda a la totalidad.

Este es el contenido del Pleno que ha aprobado este miércoles la Junta de Portavoces con los votos favorables de los grupos Popular, Socialista y Vox en Andalucía, así como ha recibido el rechazo del Grupo Por Andalucía y la abstención del Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

El Pleno de la Asamblea legislativa autonómica comenzará a las 12,30 horas del martes 2 de diciembre con el debate de una interpelación sobre memoria histórica y democrática de Andalucía, del Grupo Por Andalucía. Seguidamente comenzará el debate de los cinco proyectos de ley que afrontará la Cámara en este jornada, el primero de los cuales será el debate final de la Ley de Vivienda.

La jornada del martes concluirá con el debate de la toma en consideración de una Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, cuya autoría es del Grupo Socialista y tiene el criterio contrario del Consejo de Gobierno.

El Pleno de la Asamblea andaluza retomará su actividad el miércoles a las 9,00 horas con el debate de dos mociones, una de las cuales es de inclusión social, a propuesta de Vox en Andalucía, mientras que la segunda es del Grupo Socialista sobre salud mental.

La jornada del miércoles incluirá también las preguntas de la sesión de control al Gobierno, entre las cuales se incluirán las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien afrontará una pregunta sobre honestidad y lucha contra la corrupción a cargo del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, a la que seguirá otra de la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, sobre ética en su acción política.

La tercera cuestión que afrontará Moreno será por cuenta del portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, acerca de políticas para el cambio, mientras que la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, planteará el blindaje de los servicios públicos y concluirá este apartado del orden del día del Pleno del Parlamento sobre avance de la cohesión en Andalucía, que le hará el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín.

El Pleno del Parlamento concluirá con el debate de cuatro Proposiciones no de Ley (PNL). La primera de las cuales será sobre la publicación de las listas de espera y tiempos de demora de pruebas diagnósticas en Andalucía, que propone Por Andalucía. La siguiente PNL será en defensa de la sanidad pública, que es una iniciativa conjunta de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

Las dos últimas PNL serán del Grupo Popular, que abordarán la suspensión del deslinde aprobado por el Gobierno en las marismas de Doñana y de rechazo a la desidia del Ministerio del Interior ante la lucha contra el narcotráfico en Andalucía.