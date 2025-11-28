El Parlamento rechaza limitar por ley conciertos sanitarios y pide reducir espera en reconstrucciones de mama

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este viernes por unanimidad que en la sanidad publica andaluza se mejoren "los tiempos de espera de las reconstrucciones mamarias para las mujeres intervenidas quirúrgicamente de cáncer de mama", mientras ha rechazado la limitación por ley de los conciertos sanitarios.

"La demora en estas últimas intervenciones somete a las mujeres a padecimientos adicionales que sumar a los de la enfermedad: dolores causados por los extensores, procesos depresivos y dificultades objetivas que condicionan su restablecimiento pleno", según se recoge en una propuesta de resolución de Por Andalucía, que ha contado con el apoyo unánime del Pleno de la Cámara, donde este jueves y viernes se ha desarrollado el Debate sobre el estado de la comunidad y que ha culminado con la votación de las propuestas presentadas por los cinco grupos parlamentarios.

Gran parte de esas propuestas se han centrado en la situación de la sanidad pública andaluza. Se han aprobado todas las del PP-A sobre este asunto, dos de Por Andalucía, una de Adelante Andalucía, y otra de Vox sobre infraestructuras sanitarias, mientras que se han rechazado todas las planteadas por el PSOE-A.

Concretamente, del PSOE-A --que no ha logrado la aprobación de ninguna de sus 35 propuestas de resolución, todas rechazadas por PP-A-- no ha salido adelante una propuesta en la que se pedía a la Junta "recuperar un sistema andaluz de selección pública de medicamentos, ante la creciente privatización del sistema sanitario público y la ausencia de mecanismos serios de control del gasto", y una Ley de Limitación de Conciertos Sanitarios "que establezca que la primera opción de atención sea siempre la provisión pública directa".

Del PSOE-A, también se ha rechazado instar al Gobierno andaluz a la Junta a "garantizar la máxima transparencia, ética pública y control en todas las relaciones contractuales de la Junta y sus entidades instrumentales con empresas del sector sanitario, farmacéutico y de suministros, ante la evidencia de la falta de control en la contratación sanitaria y la insuficiencia del actual sistema inspector, sometiendo los contratos de alto importe a informes previos de integridad emitidos por una Comisión de Ética y Transparencia Sanitaria independiente y asegurando su supervisión por la Intervención General y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción".

De Vox se ha rechazado que la Junta asumiera y depurara "responsabilidades ante la grave crisis sanitaria derivada del fallo en los cribados y del deterioro general del sistema público, adoptando medidas urgentes que incluyan una auditoría externa e independiente, una rendición de cuentas permanente y transparente, y la publicación mensual y detallada de listas de espera".

La propuesta sobre el ámbito sanitario que se ha aprobado de Vox se refiere a que el Gobierno andaluz diseñe y ejecute un Plan Integral de Infraestructuras Sanitarias por provincias que garantice la equidad territorial, la modernización de los equipamientos y la reducción de las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.

En cuanto a las propuestas del PP-A sobre sanidad, todas aprobadas, se encuentra que la Junta continúe con "el incremento anual de recursos destinados al Sistema Público de Salud" y se valora especialmente la consignación de 16.265 millones de euros prevista para 2026 y que en su distribución, "gracias al aumento del 7,30% en el capítulo I de gastos, con 521 millones más destinados a gastos de personal respecto al ejercicio anterior, va a permitir la mayor ampliación estructural de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud en décadas, con la incorporación de un total de 4.371 plazas (3.893 efectivos y 478 MIR)".

Se ha instado a la Junta a "continuar estabilizando plantilla para alcanzar el 96% de su consolidación y a que tras la aprobación del necesario Decreto que regule la ocupación de los puestos de difícil cobertura en el ámbito de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, desarrolle e implemente el mismo para resolver la grave dificultad de cobertura de éstos, en especial la de profesionales sanitarios en zonas rurales".

Asimismo, en virtud de otra propuesta del PP-A, se ha instado al Ejecutivo a "seguir implementando actuaciones para reducir las listas de espera quirúrgicas, optimizando las medidas de de dedicación de recursos humanos, infraestructuras y medios técnicos necesarios, que ya han permitido la reducción del 57% en la lista de espera quirúrgica fuera de plazo y la bajada de la espera media a 42 días".

Además de la propuesta sobre reconstrucciones mamarias, se ha aprobado otra propuesta de Por Andalucía sobre que la Junta haga una revisión exhaustiva de los protocolos sanitarios aplicados en las residencias de mayores, tanto para la actuación de infecciones respiratorias agudas como para anticiparse a la propagación de cualquier otra patología, para mejorarlos y minimizar los riesgos de contagios que siguen padeciendo las personas residentes y también los trabajadores y trabajadoras que les cuidan.

En cuanto a la aprobada por unanimidad del Grupo Mixto-Adelante Andalucía sobre sanidad, se refiere a que la Junta elimine de la práctica en la contratación de personal sanitario público del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la contratación temporal en plazas estructurales, dimensionando adecuadamente las plantillas de forma que se garantice que tienen tiempo para realizar todas las actividades de su competencia, disminuyendo la ratio de forma sustancial atendiendo a los ajustes por edad y complejidades y priorizando las zonas necesitadas de transformación social o con población dispersa y garantizando, como mínimo, el cumplimiento de la tasa de reposición del 100% aumentándola cuando las necesidades así lo requiera.

Asimismo, se ha pedido a la Junta transformar la Bolsa de Empleo del Servicio Andaluz de Salud haciendo accesibles a las personas inscritas a los listados actualizados de las personas contratadas y pendientes de contratación y sus respectivas puntuaciones, así como la revisión de su actual sistema de baremación.