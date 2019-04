El Parlamento aprueba, con el único rechazo de Vox, crear una comisión no legislativa sobre políticas para la infancia

Publicado 04/04/2019 17:46:51 CET

El Pleno del Parlamento andaluz, con el único rechazo del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, ha aprobado este jueves crear una comisión permanente no legislativa sobre políticas para la protección de la infancia en Andalucía, a propuesta del PSOE-A.

En defensa de la iniciativa, que ha cosechado el respaldo del PP-A, de Ciudadanos (Cs) y de Adelante Andalucía, la diputada socialista Noemí Cruz ha sostenido que los derechos de la infancia "son la auténtica columna vertebral para que las sociedades sean más justas e igualitarias".

Ha pedido centrar esfuerzos en la protección y la defensa de los derechos de la infancia desde todas las instituciones, de ahí que defienda crear la referida comisión para "dar trámite a todas las iniciativas, tanto de impulso como de control, referidas a la infancia en Andalucía".

Cruz ha asegurado que la experiencia en la pasada legislatura, cuando se creó una comisión similar, "fue muy positiva", al tiempo que ha reseñado la importancia de alcanzar consensos en estos asuntos porque "los niños son los más sufren en las situaciones adversas como la pobreza o la exclusión social".

Espera que con la creación de la comisión no legislativa "continúe el compromiso que han mantenido hasta ahora los gobiernos socialistas" con la infancia, asunto por el que, ha asegurado, el PSOE-A va a mantener la mano tendida al cogobierno del PP-A y Cs.

Cruz ha pedido responsabilidad a todos los grupos, especialmente a los que sustentan al Ejecutivo andaluz, "para que puedan mirar a los ojos a los niños y no se dejen llevar por las ocurrencias de sus líderes nacionales". "Tenemos que poner a la infancia en nuestra agenda", ha zanjado.

VOX PIDE LEGISLAR DE FORMA EFICAZ

En el turno de posicionamiento de los grupos, el presidente parlamentario de Vox, Francisco Serrano, ha justificado el voto negativo de su grupo a la creación de esta comisión en que la propuesta "no es el mejor medio para defender los derechos de la infancia". Así, ha abogado por legislar "con eficacia" a favor de los niños y porque, además, "ya hay cuatro comisiones que trabajan por la infancia en este Parlamento: la de Salud y Familias, la de Educación, la Igualdad y Asuntos Sociales y la de Justicia".

"Que cada consejería legisle para mejorar las condiciones de la infancia dentro de sus marcos de competencia", ha reclamado antes de rechazar que se cree una comisión no legislativa "para seguir fomentando el efecto llamada de MENA a Andalucía y no ofender a las mafias que trafican con la infancia" o "para exponer a los niños a que sean valorados por especialistas no colegiados", algo que ha criticado y ha exigido a Justicia corregir.

Además, el dirigente de Vox ha acusado al PSOE-A y Adelante de estar "en contra de la protección infancia", acusándolos de "instrumentalizar a los menores para reivindicar posiciones ideológicas vinculados a la extrema izquierda". "Hace falta legislar y colaborar, pero no políticas de izquierdas", ha remachado Serrano.

Por el grupo parlamentario del PP-A, Adolfo Candón ha considerado que "querer dar más voz a la infancia es muestra de una sociedad democrática madura", así como ha defendido que es necesario avanzar en una política eficiente en torno a las necesidades de la infancia y su protección, mejorando la coordinación entre consejerías.

"Invertir en infancia es invertir en futuro, invertir en responsabilidad", ha afirmado el 'popular', que cree que con la creación de esta comisión "se abre un espacio donde esforzarnos conjuntamente por el interés general de los niños" y "debe ser un ejemplo de trabajo, reflexión, participativo y de respeto, porque por encima de todas las ideología estás las personas y, en este caso, nuestros niños".

En nombre de Cs, la portavoz adjunta, Mónica Moreno, ha defendido que esta comisión es "de vital importancia" para Andalucía, que "hay que hacer caso a las ONG que nos dicen que dejemos las palabras y afrontemos más hechos", así como ha apuntado que "este Parlamento no ha hecho suficiente en el pasado pero ahora sí vamos a actuar urgentemente porque la infancia tiene carencias que no pueden esperar más".

Si bien ha dicho entender la "buena intención" del PSOE-A, a su juicio, "en algún momento se pecó de ambición con los derechos de la infancia pero no se aseguró con limosnas" porque esto "necesita compromiso de verdad y políticas de altura". "Tras 37 años de gobierno, constituir una comisión no legislativa no es hacer historia, es una deuda", ha apostillado antes de defender que la infancia "no es un compromiso puntual ni una cuestión de campaña, es una deuda moral con los niños".

Jesús Fernández, por Adelante Andalucía, ha saludado la iniciativa y ha reclamado que la comisión tenga mayor periocidad que en la pasada legislatura así como que mantenga una "escucha activa", con los colectivos y con los niños porque "debemos trabajar para la infancia y con la infancia", ha apostillado.

Ha defendido que ésta debe ser una materia "transversal" de todas las consejerías, así como ha exigido que se doten presupuestariamente las políticas que conciernen a los más pequeños, blindando "todos y cada uno" de los servicios públicos y haciendo un seguimiento de las medidas que se adopten.