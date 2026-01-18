El Parlamento celebra el jueves un pleno extraordinario para debatir cuatro leyes

Archivo - Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz celebrará el jueves, 22 de enero, un pleno extraordinario para debatir cuatro proyectos de ley, como el de Turismo Sostenible de Andalucía.

La Diputación Permanente --órgano que vela por la actividad parlamentaria en periodos inhábiles, como es el mes de enero-- acordó el pasado lunes la convocatoria de este pleno extraordinario, que se ceñirá sólo al debate de cuatro proyectos ley, algo con lo que se mostraron en desacuerdo los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, que reclamaron incluir comparecencias del Consejo de Gobierno sobre asunto de actualidad, como la situación de la sanidad pública.

En este sentido, la sesión plenaria, que se iniciará a las 11,00 horas, con los debates de los proyectos de ley creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía, y del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía.

A continuación, se desarrollarán los debates de totalidad del proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, al que el grupo del PSOE-A ha presentado una enmienda a la totalidad, y del proyecto de ley del Turismo Sostenible de Andalucía, que cuenta con enmiendas a la totalidad de PSOE-A y Por Andalucía.

Los proyectos de ley superarán el debate de totalidad en virtud de la mayoría absoluta que ostenta el PP-A en el Parlamento.

El mes de enero es inhábil por vacaciones parlamentarias, de manera que la actividad ordinaria se retomará en febrero. El primer pleno ordinario del año se desarrollará los días 11 y 12 de febrero.

La legislatura andaluza se encuentra en la recta final, puesto que las elecciones autonómicas tocan en junio de 2026.