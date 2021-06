El Parlamento convalida el decreto andaluz que lanza la Ventanilla Electrónica para agilizar la solicitud de dependencia

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los apoyos de PP-A, Ciudadanos (Cs), Vox y los diputados no adscritos expulsados de Adelante, el decreto de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por el que se pone en marcha la Ventanilla Electrónica para agilizar la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, que ha contado con el voto en contra de PSOE-A y Adelante.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

PP-A, Cs y Vox han rechazado en una votación posterior a la de su convalidación que este decreto se tramite como proyecto de ley, como han pedido PSOE-A y Adelante, así como han respaldado los diputados no adscritos procedentes de dicho último grupo.

En su defensa ante el Pleno, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido que, con esta iniciativa, con la que se modifica el Decreto 168/2007, de 12 de junio, la Junta de Andalucía agiliza el referido procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia mediante iniciativas como la Ventanilla Electrónica de la Dependencia, y estableciendo un plazo máximo de tres meses para la resolución de las solicitudes.

Ha defendido que, a la vista de la evolución del Sistema de la Dependencia, el Gobierno andaluz cree necesario avanzar en el desarrollo de la atención y prevención, consolidar los derechos de las personas con grado de dependencia y dar cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Choque de Dependencia acordado por el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Para ello, se potencia el derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas a través de la Ventanilla Electrónica de la Dependencia, permitiendo la presentación telemática de la solicitud de reconocimiento, sin que ello suponga una carga administrativa a los servicios sociales comunitarios, según ha abundado la consejera de Políticas Sociales.

Rocío Ruiz ha subrayado también que la modificación del decreto persigue la simplificación del procedimiento administrativo que, en la actualidad, se encuentra dividido en dos fases diferenciadas; en concreto, un punto de partida en el registro de los servicios sociales comunitarios y, posteriormente, dos resoluciones administrativas de la correspondiente delegación territorial, lo que supone "una importante carga burocrática con la consecuente ralentización en la respuesta", según ha advertido.

Según se contempla en el proyecto de decreto ley, corresponderá a las delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, la valoración, la resolución de los procedimientos, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas. Por su parte, las entidades locales participarán en el procedimiento mediante la elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención.

PSOE-A Y ADELANTE PIDEN QUE SE TRAMITE COMO LEY

En el turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha comenzado subrayando que Andalucía es "la primera en lista de espera de toda España en dependencia, y la segunda en tiempos de espera" en ese servicio, y ha afeado a la Junta que "no ha hablado con el Grupo Socialista para pactar este decreto ley", que "no es nada de lo que ha contado" la consejera en su intervención, según ha advertido.

En esa línea, ha criticado que "la Ventanilla Única" que plantea esta iniciativa "sólo sirve para presentar la solicitud", a modo de "buzón de correos", y que "este decreto no simplifica nada", por lo que ha pedido a la consejera que, si quiere contar con el voto del Grupo Socialista para la aprobación del mismo, "lo tramite como ley para introducir en él todos los artículos que faltan" en el mismo, y que "abandone la propaganda".

También la portavoz adjunta del grupo de Adelante, Ana Naranjo, ha reprochado a la consejera que "no se ha sentado con la oposición para ver cómo disminuimos las listas de espera" en dependencia, "ni con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Colegio de profesionales de trabajadores sociales, ni con sindicatos de clase", tras lo que viene "ahora a pedir apoyo para un decreto que no ha trabajado con nadie del sector". Además, ha apuntado que lo que plantea la Junta al respecto es "una medida poco eficiente", y en esa línea ha advertido de que "no va a cortar los tiempos de espera por arte de magia", y le ha pedido que tramite el decreto como proyecto de ley.

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha reivindicado este decreto como "una de las medidas más importantes" del Gobierno andaluz para "agilizar la tramitación de los procedimientos de dependencia", así como ha valorado la Ventanilla Electrónica que plantea para "aliviar la carga que tienen en muchas ocasiones los centros de servicios sociales locales y comunitarios", en los que se está poniendo desde la Junta "más dinero" y más personal, según ha defendido.

La diputada de Cs Concepción González Insúa ha defendido la "apuesta" de la Junta "por las personas por encima de cualquier otra cuestión, por los más vulnerables, por los que más lo necesitan", así como ha valorado que la Ventanilla Única "simplifica los trámites interminables que había" hasta ahora y ofrece "una respuesta rápida", de forma que "este decreto facilita la vida de las personas", según ha sentenciado.

TELÉFONO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Finalmente, la portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas, ha agradecido a la consejera Rocío Ruiz que "haya oído por fin" a su grupo, que "lleva pidiendo que el sistema de dependencia en Andalucía se agilice desde que entramos en el Parlamento" tras haber sido "maltratado" por los anteriores gobiernos socialistas, a los que ha reprochado que dejaran "una lista de espera oculta" y al sistema de dependencia "a los pies de los caballos".

Además, ha aprovechado para agradecer a la consejera "que hayan dado un paso más en la ampliación del horario del Teléfono de Violencia Intrafamiliar y que vayan a llevar a cabo acciones de información y sensibilización a este tipo de violencia tan importante en nuestra sociedad y que no se le dé la espalda", según ha concluido la representante de Vox.