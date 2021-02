El Parlamento convalida el decreto de la Junta para la gestión de fondos europeos con el voto en contra del PSOE

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que el PSOE-A ha votado en contra y Adelante se ha abstenido, el decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno para agilizar e impulsar la gestión de fondos europeos.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En defensa del decreto ley, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha indicado que toda la capacidad del Gobierno andaluz estará puesta en una buena gestión de los fondos europeos y ha pedido la colaboración de todos los grupos políticos, porque este momento requiere de unidad.

El decreto recoge medidas de agilización administrativa y racionalización de recursos para el impulso de la recuperación y resiliencia en el ámbito de la comunidad autónoma y que afectará a los fondos 'Next Generation' y al marco financiero plurianual para 2014-2020, que se extiende hasta 2023.

Juan Bravo ha detallado ante el Pleno que los principales objetivos que persigue son simplificar la normativa para lograr la tramitación urgente y prioritaria de estas actuaciones, agilizar en la medida de lo posible los procedimientos de programación, presupuestación, gestión, ejecución y control de las iniciativas, y optimizar y racionalizar al máximo los recursos de la Administración para aumentar su eficacia.

El consejero ha defendido que el decreto ley recoge medidas que contribuyen a dotar de mayor agilidad la tramitación de esos proyectos, estableciendo uniformidad para la gestión de los fondos europeos, así como ha justificado que se establezca una estructura de coordinación que supervise el proceso de gestión y ejecución y que tenga capacidad para establecer alertas tempranas ante posibles eventualidades, sin renunciar a herramientas de control eficientes.

Así, se crea la Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que será la encargada de esta función de impulso, seguimiento y control de los contratos que se financien con estos fondos, y que estará apoyada por la Oficina Técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos como unidad administrativa técnica especializada.

En el ámbito de las subvenciones relacionadas con el uso de los fondos europeos, se simplifica su tramitación y se prioriza el régimen de justificación de las mismas a través de módulos estrechamente ligados a los objetivos de las actuaciones subvencionadas. Asimismo, se simplifica la documentación que tienen que presentar las personas o entidades beneficiarias.

Además, se pretende fomentar la tramitación electrónica a través de sistemas de adhesión a convenios de colaboración social con colegios profesionales, organizaciones sociales, económicas, laborales o empresariales y con empresas, distribuidos en todo el territorio andaluz, para la solicitud y presentación de subvenciones.

El decreto ley recoge, en materia de convenios, la adopción de medidas de simplificación y agilización en la tramitación de los mismos, así como la prolongación de su duración vinculada a la de los proyectos que los justifican. Además, prevé la posibilidad de pagos anticipados por operaciones preparatorias, hasta el límite máximo del 50% del total a percibir.

En materia de gestión de personal, se prevén las acciones necesarias para reorganizar los efectivos en función de las necesidades de personal relacionadas con la ejecución de proyectos. Además, se reconoce la posibilidad de retribución extraordinaria por consecución de objetivos mediante productividad u otras retribuciones variables.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

Por su parte, el diputado del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios, que ha iniciado su intervención con un llamamiento a "la salvación" de Abengoa porque "no es de recibo" que la Junta esté "de espaldas" a esa salvación, ha querido dejar claro que Andalucía siempre ha satisfecho "perfectamente los fondos europeos en todos los marcos". Aunque ha agradecido al consejero que ayer llamara a su grupo para darle cuenta del decreto, le ha que no se le haya permitido participar en su elaboración, y no hay ninguna posibilidad de enmendarlo.

Ha indicado que los proyectos que la Junta ha enviado al Gobierno central son "ridículos" y no se percibe ninguna planificación estratégica que soporte que esos fondos se enfoquen a la creación de empleo y el desarrollo empresarial. Se ha preguntado además quién es la autoridad en la Junta en materia de fondos europeos.

El parlamentario de PP-A Pablo Venzal ha hecho una comparación entre el real-decreto del Gobierno central y el que ha elaborado la Junta sobre esa materia, apuntando que en Andalucía sí ha habido coordinación y transparencia y que, en cambio a nivel nacional, no ha sido así y el Ejecutivo español se ha caracterizado por la "centralidad", sin contar en la planificación con las comunidades. Ha recalcado que el decreto andaluz es "más acertado" que el que ha hecho el Gobierno de la nación.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Carlos Hernández White ha recalcado que, sin duda, se trata de un decreto necesario, porque hay que adecuar la administración andaluza para gestionar de la forma más rápida y ágil posible y con controles unos fondos europeos que van a llegar como nunca antes y no se puede "desaprovechar la oportunidad que tenemos para transformar la economía". Los fondos UE, según ha apuntado, son un elemento esencial para el crecimiento y la recuperación económica, y "no podemos permitirnos que se pierdan".

El parlamentario de Vox Manuel Gavira ha manifestado que este decreto "responde a la vieja costumbre andaluza de no saber utilizar todos los fondos que nos llegan de Europa", y ha aludido a la cantidad de millones que han venido desde la UE y que no han sido ejecutados, lo que debería ser una causa "inhabilitante" de un gobernante. Ha reprochado a la Junta que tenga prisas con el asunto de los fondos europeos, mientras se tiene una "mano en el cuello" de los hosteleros y comerciantes, con las restricciones por la pandemia.

El diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha reprochado al consejero que haya "dado a entender" que este decreto viene después de un ejercicio de "participación de los grupos", cuando no ha sido así, ya que todo se ha limitado a una reunión informativa que se celebró ayer. Ha indicado que nadie puede estar en contra de que se simplifique o aceleren trámites, pero no basta con ser "rápido, sino que hay que acertar", y ha abogado por transparencia, diálogo social y cogobernanza.