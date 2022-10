El Parlamento convalida con los únicos votos del PP el decreto que desliga Andalucía Emprende de la agencia Trade

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, gracias a la mayoría absoluta del PP-A y con los votos en contra del resto de los grupos, el Decreto-ley de la Junta por el que se modifica la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) desvinculando de la misma a la fundación Andalucía Emprende.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 9/2022, de 18 de octubre, por el que se modifican la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), y la Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento.

De igual modo, el Pleno del Parlamento ha rechazado tramitar este decreto como proyecto de ley, algo que se ha votado a solicitud del grupo Por Andalucía, pero que ha sido rechazado con los votos del PP-A y de Vox, y pese al respaldo del PSOE-A.

La nueva norma, aprobada la semana pasada por el Consejo de Gobierno, descarta la integración de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, en la nueva Agencia Trade y la vincula, como ente adscrito, a la Consejería de Universidad, Innovación e Investigación, para, según defiende la Junta, "alcanzar así el mayor grado de eficacia y eficiencia en la gestión y maximizar sus sinergias".

En esa línea ha incidido ante el Pleno del Parlamento este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha sostenido que esta medida pretende impulsar la coordinación del sector instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía y adecuarlo a la nueva estructura del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha recordado que, tras la remodelación afrontada después de las últimas elecciones autonómicas, la Consejería de Universidad, Innovación e Investigación asumió las competencias en materia de emprendimiento a través de la Dirección General de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua.

Entre ellas, se incluían el impulso al emprendimiento de base tecnológica, la aceleración y escalado de empresas y el fomento de la cultura emprendedora, con programas específicos de apoyo a los ecosistemas de emprendimiento en la sociedad, funciones "muy similares a las que desarrolla la Fundación Andalucía Emprende en la actualidad".

Por ello, y "para seguir avanzando en la reestructuración del sector público empresarial" que inició el Gobierno andaluz la pasada legislatura, así como "para evitar duplicidades", la Fundación Andalucía Emprende no se integrará en Trade y será un ente adscrito a la Consejería de Universidad.

España ha argumentado que "este Gobierno tiene como máxima el valor del servicio" a los andaluces de manera que "trabajamos a diario adaptándonos a las nuevas circunstancias", como explicación de la decisión adoptada sobre el propósito inicial de que Trade fuera el paraguas de cuatro entes, para demandar entonces a los grupos de la oposición la reproducción del consenso que se alcanzó en la aprobación de la Ley de creación de Trade con el ofrecimiento de que el Gobierno andaluz "les tiende de nuevo la mano", convencida de la necesidad de que "juntos transmitamos seguridad y confianza".

En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PP-A Manuel Guzmán ha defendido que el "espíritu de reestructuración del sector público empresarial de Andalucía" para que gane en eficiencia sigue "vivo" en el Gobierno andaluz, y con este decreto "solo se modifica que Andalucía Emprende no va a formar parte de Trade" y se va a situar "en el mejor sitio posible, donde tiene que ir", que es en la citada Dirección General de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, según ha remachado.

Ha apuntado, no obstante, que sabe que hay "inquietud" entre los trabajadores de Andalucía Emprende, y ha considerado que es "normal", pero frente a ello ha aseverado que este cambio "no va a afectar al personal" de dicha fundación.

PSOE-A: "UNA MARCHA ATRÁS EN TODA REGLA"

En representación del PSOE-A, el diputado José Aurelio Aguilar ha señalado el "papelón" que ha protagonizado la consejera al "tener que explicar lo inexplicable y lo injustificable", porque con Trade han cometido desde el Gobierno andaluz "una marcha atrás en toda regla, un 'coito interruptus' de libro", según ha manifestado.

En esa línea, el parlamentario socialista ha subrayado que desde la Junta defendían hace solo diez meses que Trade iba a ser "la herramienta definitiva para la economía de la gestión de recursos", y ahora "vienen a decirnos que eso se consigue con todo lo contrario, sacando de Trade a Andalucía Emprende y la Unidad Aceleradora de Proyectos" en virtud de una "decisión unilateral" en la que el Gobierno andaluz no ha tenido "diálogo" y no ha contado "ni con los grupos que apoyaron" la conformación de Trade ni con los sindicatos que representan a los trabajadores, según ha criticado.

El diputado de Vox Alejandro Hernández ha sostenido que "con Trade se han subido a un tigre y no saben cómo bajarse" desde la Junta, mientras que ha preguntado a la consejera "si ha leído a Camus, El mito de Sísifo empujando una piedra pesada por la ladera de la montaña, descubren que no les vale y la vuelven a dejar caer", para concluir que "es un problema en el que se metieron solitos, me temo que no saben salir", por cuanto ha considerado que en el plan inicial "cogieron tres entes que no funcionaban, IDEA, Agencia Andaluza del Conocimiento, y la Fundación Andalucía Emprende, que fusionaban con una que sí, Extenda", para advertir de que "estamos en el punto de partida". "A Trade ni está ni se le espera", ha precisado.

Por último, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado que, con el cambio que introduce este decreto, la agencia Trade "sale desmembrada y coja", y Andalucía Emprende queda "difusa y atrapada en su condición de fundación", ya que no se convierte en agencia, lo que habría permitido a sus trabajadores "superar muchos problemas" derivados de su "falta de convenio y de homogeneidad de condiciones laborales", según ha apuntado antes de denunciar que la Junta aplica con este decreto un "hachazo" a los trabajadores de dicha entidad, y de acusar al Gobierno del PP-A de "quebrar el consenso" con el que se creó Trade.