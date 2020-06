El Parlamento expresa "repulsa" al acuerdo del Gobierno central con Bildu y rechaza “privilegios” a comunidades

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha expresado este jueves su "rechazo y repulsa", con los votos de PP-A, Ciudadanos y Vox, al acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno central, con EH Bildu "por establecer un régimen diferenciado sobre la capacidad de endeudamiento exclusivo y privilegiado" para País Vasco y Navarra, "en detrimento del resto de comunidades", todo ello, sin perjuicio "del justificado rechazo de dicho acuerdo por otras cuestiones éticas, morales y económicas reflejadas en la esencia y contenido" del documento firmado por las tres formaciones. Este punto, incluido en una iniciativa del PP-A, ha contado con el rechazo de PSOE-A y Adelante Andalucía.

El PP-A ha defendido ante el Pleno una proposición no de ley sobre "la defensa de la dignidad de los andaluces y unas relaciones financieras justas y en igualdad con el resto del territorio", que ha sido apoyada en su totalidad por Cs, mientras que los otros grupo han variado su voto en función del contenido de los puntos.

El Parlamento ha instado a la Junta, con el apoyo de todos los partidos, salvo el PSOE, que se ha abstenido, a que demande al Gobierno central que los 10.000 millones destinados a gasto sanitario de los 16.000 millones totales del fondos reembolsable se distribuya entre las comunidades en función de la población (80 por ciento), de los casos positivos de coronavirus (15%) y de los ingresos en UCI (5%) para evitar que Andalucía pierda 600 millones si el criterio poblacional queda reducido al 28 por ciento, según la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Se ha pedido también a la Junta que plantee al Gobierno que en las fichas de información económico-financiera y a efectos de los objetivos de estabilidad permita computar como Gasto Sanitario Covid19 la totalidad de los gastos sanitarios, sociosanitarios y farmacéuticos empleados por las comunidades en el tratamiento, control y prevención de la enfermedad del coronavirus, y en especial en el gasto en plantilla sanitaria reorientado al Covid, que según la metodología del Ministerio de Sanidad no lo considera, dado que sólo contempla al personal adicional extraordinario y la facturación integra de concierto con sanidad privada.

Según la Cámara, es una "cuestión tremendamente grave ya que se deja sin computar una parte del esfuerzo realizado y de otra se penaliza a los sistemas sanitarios públicos como el andaluz que se presta casi en su totalidad con medios públicos frente a otros modelos en los que la prestación del servicio público mediante conciertos con el sector privado es de mayor grado como el catalán".

Otra demanda a la Junta consiste en que pida al Gobierno central que valide las propuestas de reprogramación de fondos europeos que plantee la Junta con la finalidad de aplicar los recursos a la revitalización y apoyo del tejido productivo andaluz que ha sufrido el impacto de los efectos para el control de la Covid.

El Parlamento de Andalucía ha mostrado su apoyo con los votos de PP, Cs y Vox, mientras que Adelante se ha abstenido y el PSOE-A ha votado en contra, a la Junta en la presentación del recurso contencioso administrativo para la defensa del interés de los andaluces contra la decisión del Gobierno central de no abonar los 534 millones de la liquidación del IVA de 2017.

El Parlamento de Andalucía también ha apoyado la utilización del déficit público para aplicación de una política fiscal expansiva no consolidable como una herramienta para mitigar los efectos socioeconómicos de la Covid.

MUCHOS TITULARES Y POCOS EUROS

En defensa de la iniciativa, la presidenta del Grupo Popular, Loles López, ha manifestado que la Junta ha actuado con anticipación y certidumbre ante esta pandemia, que ha conllevado un importante incremento del gasto sanitario, que está siendo sostenido por la Junta "a pulmón" porque el Gobierno central no envía los recursos necesarios. "Muchos titulares y pocos euros", según ha señalado Loles López, sobre los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de recursos a las comunidades.

Según Loles López, a otras comunidades autónomas sí están llegando recursos, pero a Andalucía no, que tan sólo ha recibido 100 millones de euros hasta ahora, por debajo de las cantidades que están llegando a otros territorios. Ha afirmado que el PP-A plantea esta iniciativa porque está habiendo un trato "desigual" hacia esta tierra. "Es obligación de todos los que estamos en esta Cámara defender la dignidad de los andaluces", ha dicho López.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha indicado que en la iniciativa popular se incluyen algunos elementos que apoyan, pero otros con los que están en contra y ha criticado que en el texto se ignore por completo que en la última década el PP gobernó durante siete años en España con las consecuencias que ello tuvo para Andalucía. Además, ha preguntado si el PP-A no tenía nada que incluir en la iniciativa sobre actuaciones de la Junta.

Ha insistido en que el PSOE-A está abierto a un diálogo sereno y a acompañar a la Junta en las demandas que sean justas, pero "tiene que actuar con transparencia y con rigor, abandonando el autobombo y los juegos de trilero". Ha recalcado que la Junta tiene que dejar de utilizar "el oportunismo" y le ha reprochado que su gestión en esta tierra esté enfocada a "beneficiar sólo a unos pocos".

La diputada de Ciudadanos Mónica Moreno ha denunciado la "falta de transparencia y el uso político" que el Gobierno central está haciendo de esta crisis y ha defendido que la Junta ha tomado medidas desde el principio tanto para afrontar la situación económica como para tratar de paliar las consecuencias económicas y sociales. Ha denunciado que el Gobierno central no sólo no envía los recursos necesarios para esta comunidad, sino que no quiere pagarle lo que le debe, como son los 534 millones de la liquidación del IVA.

La portavoz adjunta de Adelante, Ángela Aguilera, ha manifestado que la iniciativa del PP-A, a pesar de la voluntad que manifiesta, es "ciertamente mejorable" y ha indicado que el problema de la falta de recursos viene de un sistema de financiación que ha "infrafinanciado" a Andalucía. Ha recalcado que se necesita una financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de esta tierra y ha pedido activar una comisión bilateral para cuantificar la deuda histórica andaluza. Ha dicho que no es de recibido que el Gobierno andaluz esté reclamando recursos al Ejecutivo nacional cuando bajan los impuestos a los que más tienen en la comunidad.

En nombre de Vox, el diputado Manuel Gavira ha advertido de que "la primera conclusión" que se extrae de la PNL es "la desconfianza" ante el Gobierno central y ha trasladado su apoyo "al fondo" de la proposición. Ha pedido "un trato de madurez" para Andalucía y "no usarla como moneda de cambio con el Gobierno de Pedro Sánchez", toda vez que ha criticado que "el Gobierno central premie tener menos sanidad pública".