El Parlamento insta a la Junta a defender los intereses del agro andaluz ante los "injustificados" aranceles de EEUU

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha expresado este jueves su rechazo a "la imposición de aranceles injustificados" por el Gobierno de Donald Trump "a los productos agroalimentarios españoles", así como ha instado al Gobierno de la Junta a que "ampare los intereses de los agricultores, los ganaderos, las industrias, las empresas, los trabajadores de Andalucía" frente a esta iniciativa de la administración estadounidense, y que apruebe "un plan de medidas propio de apoyo a los sectores andaluces perjudicados, especialmente los agroalimentarios".

Asimismo, el Parlamento ha reivindicado el "multilateralismo" y la "diversificación de relaciones comerciales" en el marco de la Unión Europea, así como la búsqueda de "mercados alternativos" y la puesta en marcha de "ayudas a la internacionalización de las empresas andaluzas con medidas específicas para los sectores afectados" por los aranceles, "especialmente el agroalimentario".

La cuestión de los aranceles ha cobrado protagonismo este jueves en la Cámara andaluza a través de dos proposiciones no de ley (PNL) que han defendido ante el Pleno los grupos Socialista y Por Andalucía, de las que se han aprobado algunos puntos con apoyo del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta y que ha presentado enmiendas a sendas iniciativas.

En concreto, el Pleno ha aprobado nueve de los diez puntos de la PNL del PSOE-A con apoyos de PP-A y Por Andalucía, y pese al voto en contra de Vox, y tres puntos de la iniciativa de Por Andalucía, con los votos de los grupos Popular y Socialista.

Así, y entre otras cuestiones, el Pleno del Parlamento ha reivindicado como "imprescindible el respeto a los acuerdos y normas comerciales internacionales consensuadas y vigentes como facilitadores del libre comercio y el desarrollo económico", así como ha mostrado su "parecer favorable a una política comercial de la UE que promueva el multilateralismo, la diversificación de las relaciones comerciales y la defensa de los intereses europeos", y que "refuerce las alianzas comerciales con nuestros socios estratégicos y los canales de exportación consolidados".

RECHAZO A LAS "POLÍTICAS ARANCELARIAS DE TRUMP"

En los turnos de posicionamientos de los grupos en los debates de ambas iniciativas han intervenido, en representación del PP-A, los diputados Juan Manuel Marchal y Araceli Cabello. El primero ha subrayado que los 'populares' no están "con las políticas arancelarias de Trump", y ha defendido que, desde que éstas se anunciaron, el Gobierno andaluz ha mantenido "una actitud colaborativa" para "remar juntos" entre administraciones y "salvar estas circunstancias imprevistas".

Ha subrayado además que "Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más exporta a Estados Unidos", y el sector agroalimentario representa "un tercio del total" de esas exportaciones, por lo que ha pedido que el Gobierno de Pedro Sánchez "tenga sensibilidad con el sector, cuente con las comunidades autónomas" y lidere "una respuesta de país clara y contundente".

Previamente, la diputada del PP-A Araceli Cabello ha intervenido en el debate de la PNL de Por Andalucía, que ha considerado "poco útil" y "un catálogo de medidas ideológicas que, lejos de ofrecer soluciones reales, lo que pretenden es arrastrar al sector primario andaluz a un modelo intervencionista, proteccionista y desconectado de la realidad, totalmente enemigo de la inversión, de la modernización, de la internacionalización y de la competitividad".

La diputada del PSOE-A Ana María Romero ha defendido la iniciativa del PSOE-A y ha criticado la política arancelaria "absolutamente errática" de la administración Trump, que "está llevando" a una "previsión de decrecimiento" del PIB de Estados Unidos, "está aumentando la inflación" y "poniendo en riesgo la propia economía estadounidense", y ha defendido la necesidad, a su juicio, de una "reorientación de las políticas agrarias" como algo "urgente para el campo andaluz".

En la misma línea, y en el debate de la PNL de Por Andalucía, el parlamentario del PSOE-A Mateo Hernández ha subrayado que "el campo andaluz se enfrenta a un gran reto por la amenaza de los aranceles de Trump", que supone "el cambio de reglas en el comercio internacional" y conlleva "nefastas consecuencias para el empleo y la riqueza de nuestra tierra", según ha advertido.

Ha subrayado, además, el "apoyo" del Grupo Socialista a las "justas reivindicaciones" del campo andaluz con "propuestas y medidas reales", y ha defendido el "camino emprendido" por el Gobierno de Pedro Sánchez en respaldo "al conjunto del sector", anunciando "un plan dotado con 14.100 millones de euros ni 24 horas después del anuncio" de aranceles por parte del presidente estadounidense.

Por parte de Vox, la parlamentaria Cristina Jiménez ha aseverado que su grupo "está en contra de los aranceles que perjudiquen a los españoles, pero no sólo los que pueden provenir del Gobierno estadounidense, sino vengan de donde vengan", y al hilo ha criticado "los aranceles que provienen de Marruecos" y el acuerdo de la UE con Mercosur, tras lo que ha sostenido que "Europa debe dejar de mirar a Estados Unidos y centrarse en su propio modelo", teniendo en cuenta que "se ha convertido en un auténtico infierno regulatorio para nuestros sectores productivos" y en "una burocracia asfixiante", según ha alertado.

Igualmente, y en el debate de la PNL de Por Andalucía, el diputado de Vox Rodrigo Alonso ha sostenido que es "incompatible" apoyar "la agricultura y la ganadería social y familiar andaluza" y, a la vez, el Pacto Verde europeo, porque las "políticas" de éste están propiciando que "la rentabilidad de esas explotaciones familiares sea negativa".

Dicho esto, ha remarcado que Vox está "en contra" de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos porque "vienen a agravar el principal problema que tiene el sector primario", que es "el Pacto Verde europeo", según ha incidido en advertir.

"UN GRITO DE AUXILIO DEL CAMPO ANDALUZ"

En defensa de la PNL de Por Andalucía ha intervenido en el Pleno el diputado Juan Antonio Delgado, quien ha definido la iniciativa de su grupo como "un grito de auxilio del campo andaluz, de la Andalucía que trabaja la tierra, que faena nuestros mares y que cuida y cosecha de sol a sol los frutos que da de comer a toda España y a prácticamente media Europa o Europa entera".

Posteriormente ha intervenido la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, que ha tomado la palabra en el debate de la PNL del Grupo Socialista, donde ha valorado que el Parlamento "invierta un par de horas del Pleno" para "hablar sobre el sector primario, sobre sus desafíos, sus amenazas y la coyuntura endemoniada que ahora atraviesa" con un "carrusel de aranceles que suben, que bajan, que parece que se incrementan, que parece que se quitan", al "dictado de un señor desaprensivo" y de "un gobierno fuera de control que viene a impugnar unas reglas del juego que tienen un coste económico detrás".

Finalmente, el Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha intervenido en el debate de la PNL del PSOE-A a través de su diputada, Begoña Iza, quien ha abogado por el consumo de "productos de cercanía" y "de temporada", así como por incentivar "los supermercados de proximidad, los economatos en las localidades andaluzas", y no "la cebolla de Nueva Zelanda o la sandía que viene ahora de las antípodas".

La representante de Adelante ha advertido de que "todo lo que se haga que no vaya en este sentido", perjudicará "a los más vulnerables", que "somos nosotros, la periferia global, los que no tomamos decisiones, los que dependemos siempre de intereses espurios que no tienen que ver con los pequeños y los medianos empresarios del campo andaluz, que están siempre al límite", ha abundado antes de concluir llamando también a "acabar con las políticas partidistas" y las "peleítas en el Parlamento", y por pensar "realmente en el campo andaluz".