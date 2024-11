Parlamento: Junta explica el miércoles informe de contratos del SAS con crítica de izquierda por eludir debate general

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía albergará este miércoles, día 27, una comparecencia de un representante del Consejo de Gobierno para dar cuenta de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los ejercicios 2020-2024.

Este asunto suscitó una gran controversia en la Junta de Portavoces por cuenta de la indefinición de qué consejero asumía esas explicaciones cuando la Intervención General de la Junta depende de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, un planteamiento que invocó el Grupo Socialista y replicó el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, para indicar que será "el Consejo de Gobierno quién decidirá quién comparecerá sobre los informes de la Intervención".

Además de este tema la reunión de este órgano derivó en una bronca entre los grupos parlamentarios de la izquierda, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, y Aguirre por la negativa a celebrar un debate general sobre sanidad y corrupción, como habían solicitado de forma conjunta estos tres grupos.

"Han pasado por la Mesa y están pendientes de que se decida cuándo van a ir a Pleno, o que decidamos cuándo van o no van a Pleno", argumentó Aguirre, quien continuó esgrimiendo que "ya se meterá en tiempo y forma, cuando corresponda".

Ante estos argumentos la portavoz socialista, Ángeles Férriz, afeó a la Mesa del Parlamento llevar "un año y ocho meses vetando un debate general sobre sanidad" y denunció que el Parlamento andaluz se ha convertido en "la oficina de San Telmo" --en referencia a la sede de la Presidencia de la Junta--, y Aguirre en su "enviado especial".

"Están degradando este Parlamento hasta límites que no se habían visto nunca", denunció Férriz, quien acusó al presidente de la Cámara de ser "juez y parte" en el tema de los contratos del SAS por su pasado como consejero de Salud.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, recordó que su coalición lleva "esperando" ya ni se acuerda cuánto tiempo --añadió-- que "se sustancie el debate solicitado para hablar de la situación de la sanidad" en el Pleno, y criticó que "ahora también vetan" desde la Mesa el solicitado por ambos grupos y el de Adelante sobre "la escandalera de los contratos de emergencia" del SAS.

Recriminó al presidente del Parlamento que "no se puede tomar la atribución de vetar o no" una iniciativa y sostuvo que "no puede haber un acuerdo de la Mesa que le pase por encima al Reglamento de la Cámara".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, preguntó a Aguirre por "la razón de que la Mesa no haya incluido en la propuesta del orden del día" ese debate, estando "tres altos cargos del PP imputados", incluida la actual directora gerente del SAS, Valle García.

TRES COMPARENCIAS DE CONSEJEROS

El Pleno comenzará a las 16:00 horas del miércoles con los grupos pronunciándose sobre la prórroga del plazo para que elaboren sus respectivos informes dos grupos de trabajo: uno sobre protección de menores ante el acceso a pornografía en Internet y de lucha contra la violencia de género en Andalucía.

El siguiente punto del orden del día serán tres comparecencias del Gobierno andaluz, entre ellas, la ya mencionada sobre los informes de fiscalización interna de los contratos del SAS, y que supondrá el último punto de este bloque.

El primero en comparecer será el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, sobre las actuaciones de la Junta en materia de seguridad tras el paso de la DANA por Andalucía.

A esta seguirá otra de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, sobre las medidas de su departamento acerca del abordaje y prevención de la violencia de género en Andalucía.

El Pleno del Parlamento concluirá el miércoles con el debate y votación de una Moción de Vox en Andalucía sobre política general en materia de agua.

EL JUEVES, PREGUNTAS A MORENO

La actividad de la Cámara autonómica se reanudará a las 9:30 horas del jueves con otra Moción, esta del Grupo Socialista sobre política general en materia de vivienda.

Seguidamente comenzarán las preguntas dirigidas a los integrantes del Gobierno andaluz, dentro de la llamada sesión de control, entre las cuales se incluirán las formuladas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien a partir de las 12:00 horas responderá en primer lugar a las preguntas del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, en su caso sobre lucha contra la corrupción.

Seguidamente la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, cuestionará a Moreno sobre la acción de la Junta de Andalucía ante la brecha social y económica de Andalucía, antes de que el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, pregunte sobre problemas de los andaluces.

El presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, cuestionará al presidente andaluz por las manifestaciones por la gestión de la sanidad, mientras que el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, cerrará este apartado del Pleno con una cuestión sobre políticas frente al cambio climático en Andalucía.

El Pleno de la Asamblea legislativa autonómica concluirá el jueves con el debate de cuatro Proposiciones no de Ley (PNL), dos del Grupo Socialista y otras dos del Grupo Popular.

El PSOE presenta una iniciativa sobre cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y otra sobre reducción del exceso de burocracia y mejora de la gestión de los centros de enseñanza.

El PP-A reclama la ejecución urgente de la presa de Alcolea y del canal de Trigueros para evitar inundaciones y permitir el aprovechamiento de aguas superficiales y sobre el Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población.