El Parlamento pide que el Gobierno central tome medidas para acabar con el "caos" ferroviario

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se reclama que el Gobierno central tome medidas para acabar con el "caos" ferroviario en Andalucía.

La iniciativa del PP-A ha sido rechazada en su totalidad por el PSOE-A. Vox la ha apoyado, mientras que Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía han dado apoyos parciales.

La Cámara ha pedido que el Ejecutivo nacional revierta "su nefasta gestión de la administración de infraestructuras ferroviarias y como operadora, y adopte medidas urgentes para terminar con las permanentes incidencias y retrasos en el servicio ferroviario en Andalucía".

En la iniciativa aprobada, defendida por la diputada del PP-A Beatriz Jurado, se reclama que el Ejecutivo nacional apruebe y aplique "de manera inmediata un plan con procedimientos de atención urgente a pasajeros en incidencias extraordinarias tanto en estaciones como trayectos, incluyendo protocolos y respuesta desde el momento de la incidencia, articulando medidas especiales a personas vulnerables, atención sanitaria, desplazamientos alternativos, alojamiento e indemnizaciones", y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, emergencias, y las diferentes operadoras de la red ferroviaria, manteniendo debidamente informados de manera veraz y transparente mediante enlaces SMS a los pasajeros afectados por la incidencia vía el operador afectado.

Asimismo, se ha pedido al Gobierno de España a que elabore de manera inmediata un "plan de choque extraordinario dotado con los recursos necesarios para paliar a corto y medio plazo el recurrente caos ferroviario, que prevea y solucione las incidencias eléctricas, técnicas y climáticas, donde se incluya un cronograma, las medidas provincializadas y su coste", y que se transfieran a ADIF las partidas necesarias destinadas a terminar con la "actual situación de abandono de la red en especial en todas las infraestructuras andaluzas".

Otra demanda consiste en el Gobierno central, "ante el actual déficit de medios que presentan los ferrocarriles en Andalucía, proceda a ejecutar las inversiones necesarias para aumentar la flota de locomotoras de tracción y la aceleración de la sustitución de trenes en la flota de Renfe".

De igual manera, la Cámara ha reclamado que el Ejecutivo nacional, para mejorar las reiteradas "incidencias y descoordinaciones en el servicio ferroviario, planifique y prevea con suficiente antelación las actuaciones e inversiones en la red, participando a las diferentes operadoras y a Red Eléctrica de España de su programa y evitando incidencias innecesarias al pasajero".