El Parlamento pide a Gobierno que "cumpla su obligación" de presentar unos PGE, con el rechazo de PSOE-A y Por Andalucía

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se insta al Gobierno de España a "que cumpla con su obligación" de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Este punto ha contado con el rechazo del PSOE-A y Por Andalucía, mientras que Vox lo ha apoyado y Grupo Mixto-Adelante Andalucía se ha abstenido.

El PSOE-A ha rechazado la totalidad de la iniciativa, que ha contado con apoyos puntuales del resto de grupos de la oposición.

Concretamente, se demanda al Ejecutivo nacional que cumpla con la Constitución y con la Ley General Presupuestaria y presente en las Cortes Generales "el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para su tramitación parlamentaria", y que cese en su reiterada conducta "poco democrática, de gobernar sin contar con el Parlamento y con presupuestos prorrogados".

La Cámara ha expresado además "su más enérgico rechazo al grave perjuicio que causa en la tesorería de la Junta de Andalucía y en la de los ayuntamientos andaluces el proceder del Gobierno de España por la falta de presentación" de los PGE.

Se ha instado al Ejecutivo nacional a plantear también una reforma del modelo de financiación autonómica y un fondo transitorio de nivelación hasta su aprobación.

La Cámara se ha pronunciado a favor de la disolución de las Cortes generales y la convocatoria de elecciones generales "cómo única salida a la situación de desgobierno, ante el difícil contexto político al que el Ejecutivo no da respuesta certera", no solo por "no presentar el proyecto de Presupuestos, sino también, por su nula capacidad de concitar apoyos legislativos, necesarios legalmente e ineludibles en la actual coyuntura".

En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Virginia Pérez ha manifestado que la situación actual está provocando el "deterioro de la calidad democrática, la falta de eficacia y transparencia en la gestión, el descontrol y el desequilibrio económico y presupuestario en las cuentas del estado, mermando la cohesión territorial y el bienestar social, y todo ello agravado por el sometimiento del Gobierno al chantaje de las minorías políticas, en detrimento de los intereses generales de todos los españoles".

Por su parte, la diputada del PSOE-A Alicia Murillo ha manifestado que la iniciativa del PP-A trae la "cantinela de siempre" del adelanto de las elecciones generales y evidencia una vez más que ese partido "no respeta los resultados de las urnas" cuando no puede gobernar. Para Murillo, el PP es el partido de "la crispación, el bloqueo y el chantaje" y utiliza la prórroga de los PGE como un "instrumento para atacar al Gobierno central".

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha manifestado lo que vive España políticamene no es una legislatura sino una "estafa continuada", con un Gobierno central "sin rumbo ni dignidad", lo que le imposibilita presentar unos PGE. .

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha señalado que la inciativa del PP-A "es estirar de un cicle" que pone al PP-A en evidencia y es que ese partido ni tiene "sentido de estado" ni está "preocupado" por que no haya PGE ni por que se aborde la reforma del sistema de financiación.

La diputada de Grupo Mixto-Adelante Andalucía Begoña Iza ha manifestado que es evidente que la no aprobación de unos PGE para 2025 va a tener una incidencia en Andalucía y en la financiación de los servicios públicos esenciales.