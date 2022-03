El Parlamento pide a la Junta un plan plurianual de inversiones en universidades públicas con rechazo de PP y Cs

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía, Vox y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, y con el rechazo de PP-A y Ciudadanos (Cs), instar al Gobierno de la Junta a remitir a esta cámara, en el plazo de tres meses, un plan plurianual de inversiones en las universidades públicas de Andalucía, que "recupere los más de 100 millones de euros no presupuestados en esta legislatura en la financiación básica para inversiones".

Así se recoge en uno de los puntos de una moción que el Grupo Socialista, a través de su diputado Antonio Ramírez de Arellano, ha defendido en el Pleno del Parlamento y que ha sido parcialmente aprobada con diversos apoyos entre los demás grupos de la Cámara.

Entre las reivindicaciones de esta moción que han salido adelante figura la de instar a la Junta a mantener los precios de las matrículas universitarias "asequibles, en los tramos más bajos de las horquillas", y a "mantener la bonificación de precios públicos en grado y máster en caso de superar asignaturas en primera matrícula", algo que han apoyado todos los grupos, mientras que los diputados no adscritos procedentes de Adelante se han abstenido.

Por unanimidad, el Parlamento ha acordado instar al Gobierno andaluz a ampliar la dotación presupuestaria y el alcance de todos los programas de ayudas a estudiantes universitarios, así como a a que, "en el plazo de un mes, remita a la cámara una programación de todas las actuaciones normativas, y de actos de aplicación, que pudieran afectar al sistema universitario, en particular aquellas que incidan directa o indirectamente en la oferta de títulos, en la autorización de centros universitarios privados, en los precios públicos, en el número de plazas ofertadas, así como las ayudas al estudio y a los programas de prácticas".

Asimismo, con el único rechazo de Vox, el Parlamento ha acordado instar al Consejo de Gobierno a "reactivar en el presente curso, de acuerdo con las universidades y con los representantes sindicales, las convocatorias de los denominados 'complementos autonómicos' para el profesorado".

UNIVERSIDADES PRIVADAS

En cambio, los votos en contra de PP-A, Cs y Vox han impedido que el Parlamento inste con esta moción a la Junta a "no autorizar nuevas universidades privadas" en la comunidad autónoma "hasta que no se elabore y apruebe, con el suficiente consenso y con el apoyo del Consejo Andaluz de Universidades, un horizonte estratégico para el sistema universitario andaluz", algo que sí han apoyado PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y los no adscritos procedentes de Adelante.

Asimismo, el Parlamento ha rechazado, con los votos de PP-A, Cs y Vox, instar a la Junta a "no autorizar nuevas universidades" en la comunidad autónoma "mientras estos proyectos no cuenten con todos los informes preceptivos favorables y no se cuente con suficiente consenso, expresado por el Consejo Andaluz de Universidades, en el marco de un horizonte estratégico para el sistema universitario andaluz".