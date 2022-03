El Parlamento rechaza la iniciativa de Vox de comisión de investigación sobre reestructuración de cajas de ahorro

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Unidas Podemos, la iniciativa de Vox sobre la creación de una comisión de investigación sobre el proceso de reestructuración y concentración de las entidades financieras andaluzas, así como sobre el grado de cumplimiento de las funciones de supervisión y control que correspondían a la Junta de Andalucía en los procesos de conversión de las cajas de ahorro andaluzas en fundaciones ordinarias, bancarias o de carácter especial.

En defensa de la iniciativa, el portavoz adjunto del grupo Vox, Rodrigo Alonso, ha justificado la petición de la creación de esta comisión de investigación porque "37 años de régimen socialista han dado para mucho" en Andalucía, y se han producido "muchos escándalos e investigaciones", pero han sido "pocas las responsabilidades políticas que se han asumido al respecto".

Ha añadido que desde Vox piden esta comisión de investigación "para que el pueblo conozca con luz y taquígrafos los desmanes políticos y económicos que rodearon el proceso de reestructuración y concentración de las entidades financieras andaluzas", y porque "estamos hablando del dinero de todos los andaluces, de los recursos saqueados durante décadas de gobierno socialistas y sindicatos afines".

"Esos gobiernos socialistas hicieron de Andalucía la región más corrupta de Europa", ha afirmado Rodrigo Alonso antes de añadir que "corrupción y PSOE andaluz son dos palabras inseparables", y de criticar que el PSOE "colocó en consejos de administración y órganos directivos de las cajas de ahorro a sus militantes más ilustres y sindicalistas más afines, sin experiencia de gestión", una práctica que "perjudicó a los españoles en mitad de la crisis financiera de aquellos años", según ha denunciado.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Noelia Ruiz ha manifestado que Vox se equivoca con esta iniciativa plenamente, como se evidencia con el rechazo de todos los grupos. Ha indicado que el sistema financiero es un tema muy serio como para que Vox venga al Parlamento a tratar de "desprestigiar" y a poner "en tela de juicio" las decisiones tomadas desde otras instituciones y los acuerdos adoptados por las propias entidades en el seno de su consejo de administración siempre con la supervisión del Banco de España.

Ha instado a Vox a que se vaya a la fiscalía si tiene sospecha de alguna irregularidad, y lo ha acusado de querer "reescribir la historia y buscar el descrédito institucional". "¿Quién se creen que son para poner en tela de juicio lo que se ha hecho en el sistema financiero español con la supervisión del Banco de España", ha preguntado a Vox, al que ha acusado de hacer de la "mentira su estrategia política".

El diputado del PP-A Pablo Venzal ha pedido no ser "derrotistas" en relación con el papel que han desempeñado las entidades financieras andaluzas. Ha criticado que Vox plantee una comisión de investigación en el Parlamento tras haber reconocido en el Congreso que este asunto es "competencia" del Gobierno central.

Ha indicado que pocas cuestiones se pueden achacar al Gobierno andaluz en cuanto a transparencia y ha indicado que se ha remitido a Vox el expediente que ha solicitado sobre la materia en Andalucía, aparte del que ha demandado en el Congreso de los Diputados. No ha considerado positivo pretender generar sospechas sobre el sector financiero andaluz.

La diputada de Cs Mónica Moreno ha querido dejar claro que su partido siempre estará a favor de todas las iniciativas que pongan luz sobre cualquier sospecha de abusos o corrupción en el ámbito político, pero no van a apoyar la iniciativa de Vox porque supondría "incurrir en injerencias" y "entrometernos en competencias que no son nuestras". Ha indicado que además la iniciativa de Vox no marca el espacio temporal a investigar.

"No pretende esclarecer, sino hacer una batalla ideológica para señalar a los malos, los cómplices y los encubridores, y erigirse (los de Vox) como los únicos defensores de la transparencia en Andalucía", según ha denunciado Moreno, para quien esta iniciativa de Vox es una "trampa".

El diputado de Unidas Podemos Guzmán Ahumada ha mostrado el rechazo de su grupo a la iniciativa de comisión de investigación de Vox tanto por las "formas como por el fondo" de la misma, puesto que no se especifica ni el objeto ni el contexto ni cuándo se produjeron los hechos que hay que investigar.

Ha considerado que Vox sólo quiere montar un "circo" del que empiecen a salir "bulos y bulos para seguir alimentando a la extrema derecha", y en eso "no va a participar".