El Parlamento rechaza la PNL de Adelante para "blindar institucionalmente los derechos de las mujeres"

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Leticia Blanco, interviene en el Pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado la proposición no de ley (PNL) de Adelante Andalucía de blindaje institucional de los derechos de las mujeres y de la lucha contra la violencia de género en Andalucía. La propuesta ha contado con 40 votos a favor y 62 en contra al tener el rechazo del PP-A y Vox frente al apoyo del resto de grupos de la oposición. El punto noveno de la PNL ha recibido por su parte 13 votos a favor, 64 en contra y 28 abstenciones.

La diputada de Adelante, Leticia Blanco, ha puesto el foco en la política de igualdad impulsada por el gobierno andaluz formado por PP y Vox que ha calificado de "ataque al feminismo" con medidas como el mantenimiento del teléfono de violencia intrafamiliar.

"Pretende sustituir ese reconocimiento específico de la violencia de género por categoría genérica y lo llama violencia intrafamiliar, violencia doméstica o crímenes pasionales, que ha hecho Vox durante años. Pero las palabras importan porque nombran realidades y la realidad es que en lo que va de año, 12 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en Andalucía", ha subrayado Blanco.

En este sentido, ha calificado de "escalofriante" que Vox haya asumido las competencias las unidades de valoración de la violencia de género. Asimismo, ha criticado el recorte en programas específicos de atención psicológica por parte del Instituto Andaluz de la Mujer.

"Nuestros derechos se han convertido en moneda de cambio de un pacto de Gobierno y de un pacto de presupuesto. Estamos retrocediendo así, así estamos retrocediendo", ha subrayado la diputada de Adelante.

"Ante el peligro de que un partido que niega la violencia de género esté en el gobierno, eso es un peligro aunque no lo quieran ver, exigimos blindar todo lo que nos costó ganar y además avanzar más", ha aseverado.

En esta línea, la portavoz de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha mostrado su apoyo a la PNL a la que ha añadido seis enmiendas, aceptadas por Adelante. En este sentido, ha pedido "blindar los derechos con partidas presupuestarias suficientes para que nos permitan ejercer esos derechos".

Asimismo, ha instado a que la Junta ponga en marcha un Plan Andaluz de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género y centros municipales de información para las mujeres.

Por su parte, la diputada del PP-A, María Isabel Lozano, ha asegurado que la PNL propuesta por Adelante "hacen afirmaciones muy graves" y ha señalado que "no hay ni un solo dato ni hecho objetivo que avalen esas afirmaciones".

"No aparece en su PNL que más de 4.000 profesionales son formados, no aparecen las casas de acogida para víctimas de violencia de género, tampoco hablan de la atención psicológica especializada que reciben las mujeres, tampoco hablan del teléfono 900 200 999", ha explicado.

En esta línea, ha defendido que la existencia de un teléfono para la violencia intrafamiliar. "Que se reconozca la existencia de la violencia de género y que se pongan recursos especializados no va en contra de reconocer que existen otro tipo de violencia", ha indicado.

Asimismo, la diputada de Vox, Noelia Campos, ha pedido a Adelante que "no dé lecciones de proteger a las mujeres" a la par que ha alineado a la formación con la política de igualdad del PSOE, que ha calificado de "pacotilla", citando a la ley del si es si o fallos en la pulsera antimaltrato.

"No hay mejor forma de defender a las mujeres que evitando que los delincuentes estén en la calle. Para ustedes las víctimas lo son o no, dependiendo de quién es el agresor", ha aseverado.

La parlamentaria del PSOE-A, Olga Manzano, ha asegurado que los derechos de las mujeres "están en una situación crítica" y ha acusado a Vox de "instrumentalizar las agresiones sexuales contra el Gobierno". Asimismo, ha calificado de "vergüenza" que Vox haya asumido competencias relacionadas con la violencia de género.

"No es solamente Vox, si es que es el Partido Popular, que ya lleva ocho años en el Gobierno y tiene un problema grave en cuanto a las políticas de prevención, que son su competencia, también de protección, pero sobre todo de protección y especialmente cuando tiene que ver con las mujeres vulnerables", ha remarcado.

La PNL instaba al Consejo de Gobierno a "garantizar el reconocimiento específico de la violencia de género o violencia machista en todas las políticas públicas de la Junta de Andalucía destinadas a su prevención, detección, atención, protección y reparación, de conformidad con la legislación estatal y autonómica vigente.

Entre sus puntos, la PNL recogía garantizar la especialización, autonomía técnica e independencia profesional de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, "asegurando una dotación suficiente de profesionales de medicina, psicología y trabajo social, así como los recursos materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones". Asimismo, pide un refuerzo de "todos los recursos públicos especializados de atención psicológica, jurídica y social destinados a mujeres que han sobrevivido a la violencia de género y a sus hijos".

"Instar a que todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con independencia de su adscripción política y sin excepción, participen y estén presentes en los actos institucionales de condena y repulsa de la violencia de género convocados por las instituciones andaluzas", señala el documento que propone eliminar las subvenciones a entidades o medios que "difundan discursos negacionistas de la violencia de género".