El Parlamento recibe de Fakali la bandera gitana para conmemorar este domingo el Día de los Gitanos andaluces

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha recogido este martes de manos de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) la bandera gitana con motivo de la conmemoración este domingo, 22 de noviembre, del Día de los Gitanos y las Gitanas de Andalucía, reconocido así en una declaración institucional del Parlamento de Andalucía de 1996 para conmemorar la entrada de los primeros gitanos en la región, que se sitúa históricamente un 22 de noviembre de 1462.

Según ha informado Fakali por medio de una nota de prensa, un año más han hecho entrega de la bandera gitana a la presidenta del Parlamento de Andalucía ante el Día de los Gitanos y las Gitanas de Andalucía, que "reconoce y homenajea su aportación a la configuración de Andalucía como la conocemos hoy en día, y del mismo modo ensalzar su pluralidad y diversidad, pese a las que no han perdido su esencia y su cultura con el paso del tiempo".

"Una fecha de celebración y orgullo, pero también de reivindicación y lucha en favor de los derechos y oportunidades de esta sociedad gitana", ha afirmado Fakali.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas ha entregado a la presidenta del Parlamento el informe 'FAKALI, antigitanismo y Covid-19', a partir del cual ha dado traslado de que sufren "una discriminación sistemática convertida en marginación y exclusión social que está alcanzando cotas desorbitadas por los estragos de la crisis sociosanitaria provocada por la Covid-19, que golpea duramente a una comunidad ya muy perjudicada".

"El 22 de noviembre es un día para gritar al mundo que estamos aquí, que no somos invisibles, que existimos y que queremos que nos acompañen en nuestro camino hacia una igualdad que por justicia nos corresponde", ha señalado la presidenta de Fakali, Beatriz Carrillo, convencida de que "esta lucha no puede ser solo nuestra, de los gitanos y de las gitanas, si no que ha de ser una tarea de todos y todas".

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas propone en su 'Pacto contra el Antigitanismo. Protocolo de Actuación', iniciativa suscrita por casi medio centenar de entidades, incluidos todos los grupos parlamentarios autonómicos de la Legislatura 2015-2019, que sea "un Pacto de Estado que vele por la ciudadanía gitana no sólo de Andalucía, sino de España, golpeada más que nunca por los discursos de odio por el simple hecho de ser gitana y luche contra el antigitanismo".

"Ese racismo vírico -en palabras de Beatriz Carrillo- que corroe las entrañas de nuestra sociedad frente al que, sin solidaridad, sin apoyo, no podremos fabricar ninguna vacuna".

Fakali organiza este viernes, 20 de noviembre, la jornada online 'Compromiso político-social por un pacto contra el antigitanismo', con la participación de representantes políticos del ámbito estatal, autonómico y local, así como de organizaciones gitanas y miembros de la sociedad civil, entre ellos la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad, Rita Bosaho, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, o el secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Consejería de Igualdad, Daniel Salvatierra Mesa.