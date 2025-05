Parlamento reclama al Gobierno que equipare la densidad de infraestructura eléctrica de Andalucía a la media nacional

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular acerca del apagón eléctrico de 28 de abril.

Con esta iniciativa la Cámara autonómica reclama al Gobierno un cambio en "el sistema retributivo de la inversión en transporte y distribución de electricidad" y que impulse el despliegue de la infraestructura eléctrica en Andalucía para "equipararla con la media nacional en términos de densidad".

La iniciativa ha contado con los votos favorables del grupo promotor, el Popular, al que se ha sumado Vox en cuatro de sus seis puntos, y ha recibido el rechazo de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

Es una iniciativa de seis puntos que supone un mandato parlamentario dirigido al Gobierno central, que pide entre otros propósitos que el Estado acometa una reforma legal para "elevar el tope legal para inversión en redes de distribución y transporte que no repercuta en la factura del consumidor final".

Reclama al Gobierno "revisar su planificación energética e impulsar un Pacto de Estado de Energía y de neutralidad tecnológica", mientras espera que aporte "estabilidad, robustez, fiabilidad, competitividad y seguridad a la política energética española".

Pide al Ejecutivo central que emprenda "los cambios necesarios" en la gestión del modelo energético para que las energías solar térmica, térmica renovable, hidráulica, bombeo puro, cicio combinado o nuclear "puedan ofertar su electricidad en el mercado de manera competitiva" y apuesta por la atracción de "proyectos de inversión en energía mediante la colaboración público-privada", una aspiración pensada para aumentar "la solidez de nuestro tejido empresarial y energético".

Propone el PP reclamar a la Administración estatal "una política energética que contribuya a la robustez del sistema eléctrico español", propósito que busca con "la agilización burocrática de proyectos de almacenamiento de energía, las conexiones eléctricas con nuestros países vecinos, y las tecnologías incluidas en la taxonomía climática de la UE".

Demanda también el Grupo Popular medidas como "una reducción de las cargas fiscales burocráticas", así como una mejora de la protección del sistema "desde los puntos de vista energético y de ciberseguridad".

Exige del Gobierno "una política de comunicación veraz, transparente y sin ocultaciones para que dé a conocer la información necesaria sobre el apagón", ya que argumenta que se trata de "delimitar las responsabilidades incluida la patrimonial, ya sea del Estado o de las entidades que correspondan", por cuanto ha blandido aquí las condenas por las primas renovables, donde contabiliza un pago de casi 400 millones de euros tras demanda de cuatro empresas extranjeras.

El Parlamento andaluz expresa "su rotundo rechazo a la interrupción masiva del servicio eléctrico sufrida en España y Portugal", que considera "reiteradamente anunciada" y que atribuye "al actual modelo de gestión del sistema", por aspectos como "la errónea política de integración de energías, su deficiente equilibrio y balanceo, su falta de resiliencia y la carencia de interconexión porcentual con el resto de Europa conforme a la regulación comunitaria", al tiempo que apunta consecuencias como "la pérdida de vidas humanas y graves daños materiales".

Plantea el PP que el Gobierno revise "su coordinación y comunicación" con Red Eléctrica, además de "tomar medidas" para que "las disfuncionalidades" vividas durante la crisis no se repitan.

REPULLO: "SI QUEREMOS UNA ESPAÑA FUERTA NECESITAMOS UN SISTEMA FUERTE"

La defensa de la iniciativa en el Pleno de la Cámara autonómica la ha asumido el secretario general del PP-A y parlamentario por Córdoba, Antonio Repullo.

"Si queremos una España fuerte, necesitamos un sistema energético fuerte. Si queremos una Andalucía próspera, necesitamos infraestructuras a la altura", ha afirmado, según una nota de este partido.

Ha lamentado la magnitud del apagón eléctrico sin precedentes del 28 de abril, "que llegó a costar vidas", y ha cuestionado la gestión política posterior, "impropia de un país europeo", por cuanto ha esgrimido aquí situaciones como "un presidente que tardó seis horas en comparecer, una ex ministra del PSOE al frente de Red Eléctrica sin explicaciones claras, y una ciudadanía que no sabe qué sucedió", antes de advertir que "lo más grave es que no sabe si va a volver a suceder".

Repullo ha remarcado que "una vez más Andalucía fue una de las grandes perjudicadas porque nuestra tierra sufre desde hace años un agravio estructural de inversión en infraestructuras eléctricas".

Ha relatado que "el Gobierno de España bloquea y castiga Andalucía no sólo negándole la financiación justa que necesita, mientras promete a los independentistas su 'financiación especial' antes del 30 de junio. Nos penaliza con un déficit histórico en infraestructuras eléctricas en nuestra comunidad, con un índice de inversión un 42% inferior a la media nacional, es una brecha injusta que venimos denunciando desde hace años".

Ha recordado que la primera vez que Andalucía ha solicitado formalmente corregir ese déficit ha sido a petición del presidente Juanma Moreno. "No pedimos privilegios, pedimos equidad. Pedimos que esta tierra reciba lo que le corresponde para garantizar su desarrollo, su seguridad energética y su futuro industrial".

"ESPAÑA ES HOY UNA ISLA ENERGÉTICA" "Lo dijimos entonces y lo reiteramos hoy: el sistema no falló por sorpresa. No fue un accidente. Falló porque estaba mal planificado", porque "el Gobierno no ha hecho su trabajo. No hay baterías. No hay capacidad de almacenamiento. No hay interconexiones. Y, lo más grave, no hay un plan".

Ha destacado que "Andalucía, como siempre, se adelantó, planificó y defendió un modelo necesario para su despegue y reindustrialización. Pero este Gobierno lo tiene apagado y sin inversión".

"España es hoy una isla energética. Lo dicen los expertos, lo reconoce Red Eléctrica y lo confirma la Unión Europea", ha asegurado explicando que "nuestra ratio de interconexión está por debajo del 3%, muy lejos del 10% al que tendríamos que haber llegado en 2020 y muy lejos del 15% exigido para 2030. Lo que significa que no podemos exportar el excedente de renovables que generamos. No podemos estabilizar la red cuando se dispara la producción. Si hay un problema, no tenemos a quién recurrir. Es el modelo perfecto para que el sistema colapse". Y mientras eso ocurre, "¿qué hace el Gobierno? Nada", ha manifestado Repullo.

"¿Y María Jesús Montero? Está en todos los líos, menos donde debe estar". "Nunca está cuando Andalucía necesita su voz", ha subrayado el secretario general del PP-A.

"No está cuando hay que pedir más inversión en red. No está cuando se recortan proyectos clave para el sur. Montero se esconde", ha proseguido afirmando sobre la vicepresidenta primera y líder de los socialistas andaluces.

"Éste es el modelo del PSOE para esta tierra. El del empobrecimiento de nuestros servicios. El de las averías, los retrasos y la improvisación", ha lamentado el secretario general del PP de Andalucía.