El Parlamento reclama que el Gobierno revise la Lomloe tras los resultados del informe PISA

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SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A, apoyada por Vox, en la que se insta al Gobierno central a abrir un proceso de diálogo institucional que permita alcanzar un compromiso de estado para la mejora del sistema educativo español, con la participación de las comunidades autónomas, grupos parlamentarios y el conjunto de la comunidad educativa, que aporte "estabilidad normativa y curricular al sistema educativo español más allá de los ciclos políticos". Ha contado el rechazo de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

"El Informe PISA 2025 ha situado al sistema educativo español ante una realidad que no puede ser ignorada ni relativizada. Los resultados obtenidos por el alumnado español se encuentran entre los más bajos de la serie histórica en las tres competencias evaluadas: ciencias, matemáticas y comprensión lectora, poniendo así de manifiesto un preocupante deterioro del rendimiento académico del alumnado en las competencias fundamentales", según ha manifestado el diputado del PP-A Víctor González, que ha defendido la iniciativa.

La Cámara ha instdo al Ejecutivo nacional a revisar la normativa educativa vigente y particularmente, aquellos aspectos derivados de la Lomloe "que puedan estar dificultando la adquisición de conocimientos y competencias básicas, con especial atención al currículo, los criterios de evaluación y promoción y el fortalecimiento de las materias instrumentales".

Se ha pedido al Ejecutivo nacional que dé cumplimiento a la disposición de la Lomloe sobre la presentación de una propuesta normativa que regulase la formación inicial y permanente, el acceso y desarrollo profesional docente, ya que el plazo para ello se ha "incumplido desde hace ya más de cuatro años y medio".

Para el PP-A, es fundamental "la formación permanente del profesorado, con especial atención a la didáctica de las matemáticas, la comprensión lectora y las ciencias, la evaluación del aprendizaje y la gestión del aula, otorgando a los docentes un papel protagonista dentro de cualquier estrategia de mejora".

Asimismo, se ha demandado a la Junta "mantener y reforzar" en Andalucía las políticas de "mejora de las competencias fundamentales, especialmente en lectura, lengua y matemáticas, así como los programas de refuerzo educativo con docentes específicos, priorizando los centros y al alumnado con necesidades".

Otra petición a la Junta es "continuar garantizando los recursos estructurales necesarios para el sistema educativo andaluz, consolidando los avances alcanzados en plantilla docente, reducción de ratios, inversión por alumno y equidad educativa".