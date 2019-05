El Parlamento reclama a la Junta que impulse un pacto andaluz por el agua con el "máximo consenso"

Publicado 03/05/2019 17:27:46 CET

El Pleno del Parlamento ha instado este viernes al Gobierno andaluz, en virtud de una proposición no de ley conjunta de PP-A y Cs que han apoyado todos los partidos salvo el PSOE-A, que impulse y concrete su compromiso público de alcanzar un pacto andaluz por el agua con el máximo consenso de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, así como con la participación de los agentes económicos, sociales y de la sociedad andaluza.

El diputado del PP-A Manuel Andrés González ha manifestado que el Gobierno andaluz quiere tender la mano a la sociedad civil, a todas las formaciones políticas y a las organizaciones agrarias para lograr un pacto por el agua que suponga una fuente de oportunidades en esta comunidad. Ha señalado que ese pacto es una de las grandes deudas pendientes en esta tierra y ha reconocido las "dificultades" para alcanzar un consenso de este calibre. Ha señalado que el Gobierno andaluz tiene un firme compromiso con ese pacto, que ha marcado como una de sus prioridades.

Por su parte, el parlamentario de Cs Enrique Moreno ha defendido abordar la escasez del recurso "desde una perspectiva general, sin confrontaciones y necesitando de un gran pacto político que incluya a los agentes económicos y sociales de Andalucía". Ha defendido el pacto de plantean "desde el consenso y no desde una perspectiva partidista" pues cree que las propuestas de los anteriores gobiernos del PSOE-A "han sido insuficientes".

Ambas formaciones consideran "urgente" impulsar dicho acuerdo, "siendo el consenso el objetivo a alcanzar por todos desde un principio". Se trata, según han explicado, de un pacto fundamental para la comunidad que debe ser abordado "con altura de miras".

Entre las cuestiones que deben integrarse en el plan, se plantea la planificación hidrológica, el régimen de las obras hidráulicas, la regulación del ciclo integral del agua de uso urbano y políticas de abastecimiento, saneamiento y depuración, de las aguas subterráneas, de las comunidades de usuarios, de los regímenes de prevención de inundaciones y sequías, de los caudales ecológicos, de los trasvases, del régimen económico financiero del agua y régimen de infracciones.

Especial importancia cobra para PP-A y Cs que Andalucía cuente con una estructura organizativa "clara, eficaz y eficiente" en materia de agua, que vele por un uso sostenible y con garantía del agua, apoyado en una participación activa de toda la sociedad andaluza.

PSOE-A VE "MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES"

Para posicionar al PSOE-A, Gerardo Sánchez ha asegurado que su grupo está "encantado con todo lo que sea pactar" si bien la iniciativa a debate les ha "alarmado" porque contiene, a su juicio, "mucho ruido y pocas nueces", toda vez que no se han reunido con sectores fundamentales como las conferencias o de las cuencas. "En estos cien días solo han hecho teatro", ha apostillado después de defender que es necesario cuidar este bien escaso y "fundamental para el abastecimiento de poblacional y para nuestra economía".

La diputada de Adelante Andalucía María García Bueno ha manifestado que lo que hace falta es que la Ley andaluza por el agua se cumpla y se aplique. Ha señalado que la iniciativa conjunta de PP y Cs debería contemplar líneas estratégicas porque no hay ni un borrador.

Por Vox, Francisco José Ocaña ha dicho que la iniciativa les gusta "parcialmente" porque "no profundiza en que debe tener una solución nacional". "No nos gusta el nombre de pacto andaluz por el agua", ha agregado para señalar que "no se puede pactar lo que es un derecho" y que sería mejor llamarlo plan y reclamar "que esto deje de ser un arma arrojadiza y de mercadeo político", así como en vez hablar de agua hacerlo de recurso hídrico, ni les gusta "la palabra andaluz" ya que "como comunidad autónoma no podemos solucionar todo lo relativo al agua".