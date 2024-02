El Parlamento reclama de la mano del PP-A un fondo transitorio que "compense a CCAA infrafinanciadas como Andalucía"

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con los únicos votos a favor del PP-A y el rechazo de los demás grupos, instar a la Junta a que, a su vez, inste al Gobierno de España a que, "mientras se produce la aprobación definitiva del nuevo modelo de financiación" autonómica, "se cree de manera urgente un mecanismo de financiación o fondo transitorio que compense a las comunidades infrafinanciadas, como Andalucía, conforme al actual sistema".

Así lo ha reclamado el Parlamento andaluz en el marco de una proposición no de ley (PNL) que ha defendido el Grupo Popular relativa a la reforma del sistema de financiación autonómica y creación de un fondo transitorio de nivelación.

La iniciativa ha salido aprobada en su totalidad gracias a la mayoría absoluta del PP-A, si bien sus cuatro puntos se han votado por separado en tres bloques, y en la primera de las reivindicaciones el Grupo Popular ha contado con el apoyo de Vox.

Así, PP-A y Vox han apoyado, con el voto en contra de PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno de la Junta para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que "ponga fin a su proceder en la permanente negociación bilateral con los partidos independentistas y secesionistas, en los que prima el propio rédito de unos y otros en vez del interés general, y perjudica gravemente la igualdad de todos los españoles ante las leyes, conforme a la Constitución, en lo referido a la justa y equitativa distribución de recursos financieros entre las comunidades autónomas para la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía".

De igual modo, y con los únicos votos a favor del PP-A, el Parlamento ha instado a la Junta a que, a su vez, inste al Gobierno de España a que "acometa el proceso de reforma del modelo de financiación autonómica paralizado desde 2018 e impulse su nueva formulación sobre los principios consagrados constitucionalmente en orden a la organización territorial y a la suficiencia de financiación de las comunidades autónomas para la adecuada prestación de servicios asignados por ley, conforme al distinto tipo de competencias previstas".

En cuarto lugar, el Parlamento ha acordado con esta proposición no de ley instar al Gobierno andaluz para que, a su vez, inste al de España a que "cese en su política en asuntos tales como la manipulación de las balanzas fiscales, sin transparencia ni imputación de criterios objetivos ni la clasificación del tipo de gasto distribuido a cada territorio y sin perspectiva cronológica", y a que "cumpla con lo previsto en la disposición adicional tercera de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas sobre publicaciones provinciales con sus respectivos criterios de imputación de gasto divisible".

PP-A INSTA A PAGAR A ANDALUCÍA LO QUE LE "DEBEN"

En defensa de la iniciativa ha intervenido la parlamentaria del PP-A Ana Mestre, que ha comenzado advirtiendo de que el Grupo Popular insistirá "las veces que haga falta" en elevar a la Cámara andaluza iniciativas sobre esta cuestión de la financiación autonómica "hasta que nos paguen lo que nos deben", según ha remarcado.

La diputada 'popular' ha animado así a dar "pasos firmes para que el nuevo modelo de financiación autonómica sea una realidad", y que mientras tanto se aprueba dicha reforma, la comunidad andaluza pueda beneficiarse de "un sistema de nivelación compensatorio".

PSOE-A CULPA AL PP DE QUE NO HAYA NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Gaspar Llanes ha sostenido que la PNL del Grupo Popular era una "demostración de que el PP sólo está aquí --en el Parlamento-- para hacer oposición de la oposición", y ha afeado a los 'populares' andaluces que hayan traído con esta iniciativa "otra vez el argumentario de 'Génova'", en alusión a la dirección nacional del PP.

El diputado socialista ha continuado instando al PP-A a "dar menos sermones y más ejemplo", y ha remarcado que "si no hay otro modelo de financiación es porque el PP no quiere", y en esa línea ha reprochado a dicho partido que "no hizo nada" al respecto entre los años 2013 y 2018, cuando gobernaba en España, y "no dio ni explicaciones", según ha criticado antes de afear a los 'populares' que no se ponen de acuerdo entre ellos mismos entre unas comunidades y otras.

VOX APUESTA POR "REPENSAR" EL SISTEMA AUTONÓMICO

En representación de Vox, su diputada Cristina Jiménez ha achacado al PSOE y al PP responsabilidades en que los andaluces lleven "décadas recibiendo peores servicios públicos", y ha reprochado a los 'populares' que "también alimentan los nacionalismos cuando les hace falta", así como que defiendan "las mismas recetas" y "las mismas soluciones" que abanderan los socialistas.

Además, ha abogado por "repensar el propio sistema autonómico", con el que se han creado "diferentes financiaciones" para las comunidades, y por iniciar, cuando haya un Gobierno "leal" en España, un "proceso devolutivo de competencias" al Estado que asegure "la igualdad de acceso de los ciudadanos" a los servicios públicos, y ha concluido instando a los 'populares' a dejar de "emplear la situación financiera andaluza respecto a otras autonomías como un arma política para luego aplicar las mismas políticas que dicen combatir".

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha avanzado que iba a reiterar los argumentos de su coalición en respuesta a las iniciativas que el PP-A ha venido elevando al Parlamento sobre esta materia en los términos de la defendida este jueves, y ha negado que exista un "maltrato" del Gobierno central a Andalucía, que "está recibiendo de media 6.000 millones de euros al año" y está resultando así "bien parada" de la financiación que recibe, según ha apuntado antes de afear a 'populares' que "no tienen un único modelo de financiación, sino 17" distintos, en función de la autonomía desde la que se pronuncien, así como les ha acusado de ser "malos gestores".

Por último, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha partido de la premisa de que la "construcción del Estado español se basa en la desigualdad social y territorial", de forma que "siempre hay una serie de territorios que salen ganando y otros que salimos perdiendo", y ha considerado que esta PNL "tiene el sello del PP simple y llanamente porque gobierna el PSOE en Madrid", igual que la podría presentar el Grupo Socialista si gobernara el PP en España, y tras ello ha remarcado que "el problema de la financiación autonómica es responsabilidad de los dos" partidos, y "donde hay que llevar esta PNL es al Congreso de los Diputados", según ha sentenciado.