El Parlamento reclama por unanimidad a la Junta un plan de retorno de profesionales sanitarios

Publicado 07/03/2019 17:12:11 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad este jueves una proposición no de ley defendida por el PP-A, en virtud de la cual insta al Consejo de Gobierno a que elabore y apruebe un Plan de Retorno de Profesionales Sanitarios, una iniciativa en la que ya trabaja la Consejería de Salud y Familias, según ha anunciado el titular del ramo, Jesús Aguirre.

Según se recoge en la iniciativa, que ha incluido enmiendas de otros grupos, dicho plan deberá incluir la mejora de las condiciones laborales y económicas de los profesionales sanitarios de tal manera que se equiparen a las del resto de España y la estabilización de la plantilla de los centros sanitarios, a través de la realización de contratos de larga duración.

Se demanda también la calendarización de las OPEs cada dos años, de tal manera que se limiten los contratos de corta duración a circunstancias excepcionales y la periodicidad de los concursos de traslados; y la creación de una Oficina de retorno y una campaña informativa para facilitar y difundir las medidas acordadas.

A ello se une un cronograma de aplicación de las medidas aprobadas y la participación de los agentes sociales en su elaboración. Además, se pide a la Junta que inste al Gobierno central a agilizar el sistema de homologación de títulos de especialistas sanitarios extranjeros.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria Beatriz Jurado ha lamentado que muchos jóvenes sanitarios andaluces han tenido que emigrar, tanto a países de Europa como a otras comunidades de nuestro país para buscar unas perspectivas reales y dignas a nivel laboral, profesional y económico.

Asimismo, ha destacado que son numerosos los datos que ponen de manifiesto "el poco respaldo" del gobierno anterior hacia los profesionales sanitarios. "A la vez que pagaba 2,1 millones a sus altos cargos y directivos del SAS, redujo la plantilla de médicos, enfermeros, administrativos y auxiliares de enfermería en 7.773 profesionales y mantenía a Andalucía a la cola del país en inversión sanitaria por habitante", ha añadido.

A esta reducción de plantilla, según ha explicado Jurado, se unió el trato deficiente que reportó el gobierno del PSOE-A a los profesionales sanitarios en diversos aspectos laborales, profesionales y sociales, "como han sido los contratos basura, no cubrir las bajas o las diferencias retributivas que han hecho que los profesionales sanitarios andaluces sean los peor pagados de toda España".

Por parte del PSOE-A, su diputado Jesús María Ruiz ha indicado que su formación va a apoyar esta iniciativa porque no es como el PP-A, que en la pasada legislatura "rechazaba todas las propuestas destinadas a los empleados públicos y, especialmente, a los profesionales sanitarios".

"Nosotros estamos aquí para apoyar iniciativas que vengan a mejorar", ha apuntado Ruiz, quien ha criticado que el actual gobierno no reconozca el trabajo del anterior Ejecutivo, sino que "lo ponga a parir" y ha puesto en valor que los socialistas no despidieron masivamente en Andalucía "como hizo Cospedal en Castilla-La Mancha".

María Gracia González, por Adelante Andalucía, ha avisado de que "no habrá retorno de profesionales sanitarios si no garantizamos un presupuesto de la sanidad pública", a la par que ha defendido que "si rescatamos bancos o autopistas, nadie duda de que hay que rescatar a los trabajadores que se han tenido que marchar de Andalucía y, de paso, aminoramos las listas de espera y no empujamos a la sociedad a contratar seguros privados".

Para posicionar a Vox, María José Piñero ha defendido que hay que "subsanar las carencias y desigualdad" de los profesionales sanitarios y, entre otras medidas, "atajar la temporalidad" o mejorar sus retribuciones salariales porque ahora "son muy alejadas de la que se perciben en países vecinos". Ve "urgente y necesario mejorar las condiciones laborales de los trabajares", si bien rechaza crear "nuevos chiringuitos".

En nombre de Ciudadanos, su diputado Andrés Ramón Samper ha asegurado que los profesionales sanitarios han sido tratados de manera "deficiente e indigna" por el anterior gobierno. "Si han sobrevivido al PSOE pueden hacerlo al diluvio universal", ha añadido el diputado de Cs, quien ha acusado a los socialistas de basar su gestión en esta materia en la "improvisación", ha dicho que el retorno del talento "es bueno para la economía" y ha defendido la necesidad de que los jóvenes andaluces tengan un futuro "dentro de Andalucía y no fuera".