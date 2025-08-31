El Parlamento retoma esta semana su actividad y encara el último año antes de las próximas elecciones andaluzas

Archivo - Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz retomará esta semana su actividad tras el paréntesis vacacional de agosto con una reunión de su Mesa y de la Junta de Portavoces en la que, previsiblemente, fijará el orden del día del primer Pleno que celebrará la Cámara autonómica en el nuevo periodo de sesiones, a menos de un año ya de las próximas elecciones autonómicas, que tocarían en junio de 2026.

En concreto, la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces se reunirán el próximo miércoles, 3 de septiembre, según se recoge en la programación de la actividad de la Cámara para esta semana, consultada por Europa Press.

Además, el miércoles se reunirá la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para acoger la comparecencia de agentes sociales en relación con la tramitación del proyecto de Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía.

Entre los comparecientes citados figuran las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA Andalucía, así como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El mes de agosto que termina este domingo acogió una reunión de la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la Cámara en circunstancias como periodos vacacionales-- que se celebró el pasado día 22, en la que los grupos de la oposición de izquierdas solicitaron la celebración de un Pleno extraordinario con comparecencias de consejeros del Gobierno andaluz para abordar los incendios forestales de este verano y el fuego que se originó el pasado día 8 en la Mezquita-Catedral de Córdoba. El Grupo Popular, con mayoría absoluta en esta legislatura en el Parlamento, votó en contra de estas iniciativas, provocando que no salieran adelante.

PROGRAMACIÓN DEL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO

Así las cosas, el primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones se celebrará, según la programación prevista para el último cuatrimestre del año, entre el miércoles 10 y el jueves 11 de septiembre, mientras que la semana siguiente --entre los días 16 y 18-- se celebrarán sesiones de varias comisiones de la Cámara; en concreto, de Cultura y Deporte; de control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus Sociedades filiales; de Sostenibilidad y Medio Ambiente; de Industria, Energía y Minas; de Justicia, Administración Local y Función Pública; de Turismo y Andalucía Exterior; de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

El mes de septiembre acogerá un segundo Pleno que está previsto que se celebre entre los días 24 y 25, y terminará con otras sesiones de comisiones; en concreto, de Universidad, Investigación e Innovación, y de Infancia y Adolescencia, fijadas ambas para el último día del mes, el martes 30 de septiembre.

Entre octubre y diciembre está previsto que se celebren otros seis plenos, dos por cada uno de esos meses, comenzando por los programados para los días 8 y 9, y para los días 22 y 23 de octubre.

Además, a finales de octubre aparecen fechas reservadas para el inicio de la tramitación del proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma andaluza para el próximo ejercicio de 2026, cuya presentación está prevista para el miércoles día 29, mientras que las comparecencias de consejeros para presentar el proyecto de ley comenzarían el viernes, 31 de octubre, y se prolongarían a los días 3 y 4 de noviembre.

El debate de totalidad del Presupuesto de 2026 se celebrará en el marco del Pleno fijado para los días 12 y 13 de noviembre, si se cumple la programación prevista. Si el proyecto supera dicho debate, algo previsible con el apoyo al menos de la mayoría absoluta del PP-A, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas parciales que finalizará el día 24.

En esa misma semana de noviembre se celebrará el segundo Pleno previsto para dicho mes, entre los días 26 y 27, la víspera de que la mesa de la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, el 28 de noviembre, califique las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Presupuestos.

Ya en diciembre están programados los dos últimos plenos del año, comenzando por uno previsto para los días 3 y 4, que precederá al que acogerá el debate final del proyecto de Presupuestos, que se celebrará los días 17 y 18, y con el que se cerrará el periodo de sesiones correspondiente al último cuatrimestre del año 2025.