El Parlamento vota este miércoles las enmiendas de totalidad al Presupuesto con ausencia de la oposición por huelga

Tribuna del Salón de Plenos del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía celebra este miércoles el debate de las enmiendas al Proyecto de Ley del Presupuesto para 2027 en un Pleno marcado por la ausencia de los diputados del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía como muestra de apoyo a la huelga general convocada para ese día.

Los tres grupos de la oposición han registrado enmiendas a la totalidad a las cuentas, las cuales serán sometidas a votación de la Cámara a pesar de la ausencia de sus proponentes, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.

El debate de las enmiendas comenzará con una presentación del Proyecto de Ley por parte de la vicepresidenta tercera del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, sin límite de tiempo.

A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios para posicionarse acerca de las enmiendas de mayor a menor representación. Ante la ausencia de los grupos de la oposición, solo tomarán la palabra en el Pleno PP-A y Vox. Finalmente, se votarán las enmiendas a la totalidad.

En caso de ser rechazadas, los presupuestos se remitirán a la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para que prosiga su tramitación. Asimismo, quedarán fijadas tanto la cifra global del mismo como la de cada una de sus secciones," cifras que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno", según especifica el Reglamento del Parlamento.

EL PSOE-A CONFIRMA SU AUSENCIA TRAS PEDIR CAMBIO DE FECHA

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz estarán "con la gente" que secunde la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, si el PP-A "sigue manteniendo" sin cambios la fecha de celebración del Pleno.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, María Jesús Montero ha insistido en criticar el "capricho" de los grupos que sustentan el Gobierno andaluz --PP-A y Vox-- de no cambiar la fecha de celebración del Pleno de este miércoles como ha venido reclamando el Grupo Socialista, para compatibilizar su apoyo a la huelga general y su defensa de la enmienda de totalidad que ha presentado al primer proyecto de cuentas públicas del actual ejecutivo de coalición andaluz .

Montero ha señalado que hasta el último momento habría posibilidad de que cambiara la fecha del Pleno, pero ha dado por hecho que PP-A y Vox "no quieren" que se debata el Presupuesto, por lo que ha asumido que éste se celebrará sin la presencia de los grupos de oposición de izquierda, que ya han anunciado su respaldo a la huelga general de este miércoles.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseveraba este domingo que "los políticos no tenemos derecho a huelga", y defendía que el deber de los representantes públicos es "estar donde corresponde". Asimismo, la presidente del Parlamento andaluz, Ana Mestre, remarcó que la fecha del debate de las enmiendas "estaba fijado antes del anuncio de la huelga general".

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado orgulloso de la ausencia de sus diputados en el Pleno. "Adelante Andalucía va a estar con la huelga general, peleando el derecho a la vivienda y peleando los derechos laborales", ha remarcado. Asimismo, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que Moreno "da la mano a los especuladores" al mostrar su rechazo a la huelga.

Ambas formaciones han afirmado que donaran el salario de ese día a las organizaciones del movimiento por la vivienda.

EL PLENO ELEGIRÁ A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

El Pleno comenzará a las 12,00 horas del miércoles con la aprobación del dictamen de la comisión del Estatuto de los Diputados de compatibilidad de Francisco José Balufo, parlamentario del PSOE-A, que tomó posesión en la última sesión de la Cámara.

Posteriormente, el Parlamento debatirá y votará la Proposición de Ley de reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, a propuesta del PP-A y Vox. El texto tiene como objetivo eliminar el requisito de que "todos los grupos parlamentarios", con excepción del grupo mixto, tengan "derecho, como mínimo", a contar con un consejero en el órgano fiscalizador.

En el siguiente punto, los diputados elegirán a Marta Bosquet como defensora del Pueblo Andaluz. La expresidenta del Parlamento es la única candidata al puesto, a propuesta de PP-A y Vox, para sustituir a Jesús Maeztu al frente de este órgano de extracción parlamentaria.

Asimismo, el Parlamento va a elegir al presidente del Consejo de Administración de RTVA, cargo que ocupa actualmente Rafael Porras, quién fue reelegido consejero del ente en el último Pleno. La Cámara también va a votar a María Jesús Botella como nuevo consejera tras la marcha de Lourdes Fuster.

Tras estos puntos, el Pleno continuará con el debate de las enmiendas a los presupuestos.