El paro, la sanidad y el acceso a la vivienda, los tres principales problemas de Andalucía, según el Centra

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro, la sanidad y el acceso y precio de la vivienda se sitúan como los tres principales problemas que existen en Andalucía, según se desprende del barómetro publicado este lunes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El 23,3 por ciento de los encuestados considera que el paro es el principal problema que existe en Andalucía, mientras que, en segundo lugar, se sitúa la sanidad (17,4 por ciento) y, en tercer lugar, el acceso y precio de la vivienda (17 por ciento).

Así se recoge en el Barómetro del Centra realizado entre los pasados días 15 de septiembre y 1 de octubre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía.

Respecto al problema que más afecta a nivel personal, el 21,6 por ciento de los encuestados sitúa la sanidad, mientras que el 12,2 por ciento, el paro, y un 10 por ciento, el acceso y precio de la vivienda.

En el pasado barómetro de junio de 2025, el paro, la sanidad y el acceso a la vivienda también se situaron como los tres principales problemas de Andalucía.

No obstante, como problema que más afecta a nivel personal, la sanidad ha pasado de ser el segundo en el barómetro de junio a ser el primero en el publicado este lunes.

En el barómetro de junio, el paro era el problema que más afectaba a nivel personal (12,3 por ciento) y, en segundo lugar, la sanidad (11,6 por ciento).

La edición del Barómetro Andaluz publicada este lunes no reflejaría aún el posible impacto en estimación de voto que pudiera tener la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, toda vez que el trabajo de campo culminó el 1 de octubre, unos dos días después de que el asunto saltara a los medios de comunicación.

Respecto a qué partido puede dar una "mejor respuesta" a los problema de Andalucía, el 21,1 por ciento de los ciudadanos considera que el PP y un 16,5 por ciento que el PSOE, mientras que Vox se sitúa en tercer lugar para el 10,6 por ciento.

En cuanto a qué partido daría una "mejor respuesta" a los problemas que afectan a nivel personal, el 18,4 por ciento de los encuestados sitúa al PP; un 14,9 por ciento, al PSOE; un 11,4 por ciento, a Vox; un 7,1 por ciento a Sumar/Por Andalucía, y un 4,8 por ciento, a Adelante Andalucía.

En barómetro también refleja que el 65,6 por ciento de los andaluces califica de "buena" su economía personal, frente a un 17,5 que la califica de "mala", mientras que un 6,9 por ciento dice que es "muy buena".