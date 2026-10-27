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SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 13.400 personas en Andalucía durante el tercer trimestre hasta los 640.500 desempleados, un 2,1% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 14,91%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el tercer trimestre la mayoría de veces en Andalucía (19 veces) mientras que ha bajado en seis ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2017.

En el tercer trimestre se destruyeron en Andalucía 24.900 puestos de trabajo (0,7% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 3.656.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 4.296.800 personas en la región, tras reducriser en los últimos tres meses en 11.500 personas (0,27%).

En el último año el paro se ha reducido en 10.400 personas (-1,6%) en Andalucía y se han creado 44.100 empleos (+1,2%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 33.700 personas (0,8%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 17.700 mujeres (+5,4%), frente a un avance del paro masculino de 4.300 parados (+1,4%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 342.500 y la tasa de paro femenino en el 17,35%. Por su parte, 298.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 12,83%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Andalucía se redujo en 3.000 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 29,14%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 41.600 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 900 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.082.600 personas, de los que 2.484.900 tenían contrato indefinido (el 80,61%) y 597.700, temporal (el 19,39%).

Mientras que el sector público generó 28.400 puestos de trabajo en Andalucía, un 4,30% más, hasta un total de 688.700 ocupados, el sector público destruyó 53.400 puestos de trabajo, un 1,77% menos, hasta un total de 2.967.600 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 27.800 personas en el tercer trimestre (+0,87%) en la comunidad hasta los 3.214.800 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 52.700 (-10,66%), hasta sumar 441.500 personas.

Por sectores, el paro bajó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 5.800 menos (-1,99%); Construcción, 4.300 menos (-15,19%), mientras que se incrementó en Servicios, 19.500 más (+8,97%); Agricultura, 3.400 más (+4,66%); Industria, 800 más (+4,6%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidad Valenciana (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.

Asimismo, a nivel nacional, el paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (+0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019.

Con la subida de la ocupación registrada entre julio y septiembre, que se debió exclusivamente a la población extranjera, el empleo alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico de 22.852.600 trabajadores, en tanto que el número total de parados se situó en 2.591.200 personas, elevándose la tasa de paro al 10,18%, tres décimas más que en el segundo trimestre.

No obstante, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado en una valoración de los datos remitida a los medios de comunicación que esta tasa del 10,18% es la más baja en un tercer trimestre desde 2007.

Además de registrarse un nuevo récord de ocupados, la EPA de verano recoge también un máximo histórico de población activa. Ésta creció en 169.500 personas respecto al segundo trimestre, hasta un récord de 25.443.800 personas. Así, la tasa de actividad repuntó dos décimas, hasta el 59,5%.

Tras el proceso de regularización extraordinario, los extranjeros concentraron todo el aumento del empleo en el tercer trimestre, al incrementarse su número de ocupados en 75.400 personas (+2%), en contraste con el retroceso de 1.800 empleos entre los españoles (-0,01%).

Los nacionales también aglutinaron el mayor repunte del paro, con 71.400 nuevos desempleados en el tercer trimestre (+3,8%), frente a una subida del paro entre los extranjeros de 24.500 personas (+3,9%).

Asimismo, la EPA muestra que el incremento del empleo del tercer trimestre se concentró en el sector público, con 89.900 nuevos puestos de trabajo, en contraste con el retroceso de 16.300 empleos en el sector privado.

En el último año el paro se ha reducido en 21.900 personas (-0,8%) y se han creado 465.500 empleos (+2,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 443.500 personas (+1,7%).