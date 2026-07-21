El Parque del Flamenco de Córdoba acoge este miércoles el IV Festival Flamenco Planneo tras la suspensión del día 10

Cartel del IV Festival Flamenco Planneo de Córdoba, que se va a celebrar este miércoles, a partir de las 22,00 horas, en el Parque del Flamenco. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El IV Festival Flamenco Planneo de Córdoba se va a celebrar este miércoles, a partir de las 22,00 horas, en el Parque del Flamenco, con el mismo cartel que el día 10 de julio, cuando se suspendió con motivo del luto oficial por las víctimas del incendio de Los Gallardos, en Almería.

Según ha informado el Ayuntamiento, estarán Manuel Liñán y Miriam Cuevas en el baile, Rafa del Calli y Reyes Carrasco en el cante, y Álvaro Mora y Juanjo León en el toque de guitarra. La presentación estará a cargo de la flamencóloga y catedrática de Antropología Social Cristina Cruces. Organizado por la Delegación de Juventud dentro de su programación de Festivales Planneo de verano, en esta su cuarta edición va a rendir homenaje a las escuelas de baile de la ciudad.

Abrirá el festival bailaor Manuel Liñán, que estará acompañado por José Fermín, en la guitarra y Juan de la María y Miguel Heredia en el cante. Después actuará el guitarrista Álvaro Mora, acompañado por Raúl Domínguez 'El Botella' en la percusión. A continuación lo hará la cantaora Reyes Carrasco, a quien acompañan Niño Seve en el cante, Richard Gutiérrez en la guitarra y Alberto Rodríguez 'Parraguilla' en las palmas.

Luego actuará el cantaor Rafa del Calli, acompañado por Álvaro Mora en la guitarra y Richard Gutiérrez y Parraguilla, en las palmas. Después será el turno del guitarrista Juanjo León, con los mismos Richard Gutiérrez y Parraguilla en las palmas. Y finalmente, subirá al escenario la bailaora Miriam Cuevas, quien estará acompañada por Míriam Montes en el cante, Marcos de Silva en la guitarra, y Richard Gutiérrez y Parraguilla, en las palmas.

Además del cambio de estación --los tres anteriores se celebraron en otoño--, este año el Festival Flamenco Planneo trae como novedad su realización en el Parque del Flamenco, con la intención de ir llevándolo a distintos distritos de la ciudad en sucesivas ediciones.

Otra diferencia con las anteriores es que la entrada será libre hasta completar el aforo disponible en sillas, aunque, fuera de la zona delimitada, cualquiera podrá disfrutar del espectáculo y del parque utilizando los alrededores. Este año, además, el festival es un homenaje a las escuelas de baile de la ciudad, a las maestras y maestros cuyas academias están repartidas por los barrios, en el que sin duda será un evento cargado de emoción, arte y talento joven.

El cartel de este año es obra del artista cubano afincado en Sevilla Javier González Borbolla, quien ha firmado una creación llena de simbolismo y estética contemporánea.