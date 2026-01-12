Parte de la flota pesquera andaluza paraliza su actividad por las nuevas exigencias de la UE

Archivo - Barcos en un puerto andaluz. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), José María Gallart, ha asegurado que "parte de la flota pesquera andaluza ha paralizado su actividad este lunes a raíz de los cambios con la nueva reglamentación de la Unión Europea (UE) que entró en vigor el pasado 10 de enero".

En declaraciones a Europa Press, desde la Faape han subrayado que la flota que está amarrada en Andalucía este lunes son el Golfo de Cádiz y en el Mediterráneo, el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga). Por tanto, las provincias andaluzas que han tomado esta medida de protesta son Huelva, Cádiz y Málaga.

Gallart ha informado que "no ha sido una decisión colegiada, sino que ha sido a la hora de salir las embarcaciones a las seis de la mañana cuando se ha adoptado y estamos pendientes de los informes de las reuniones que se están celebrando en los distintos puertos". Por tanto, ha sido "una medida que han tomado los propios puertos", ha aclarado.

En este sentido, el presidente ha explicado que "son medidas de la UE que nada tienen que ver con la realidad del sector y que son prácticamente de imposible cumplimiento por las características técnicas de los barcos, por las tripulaciones y por la exigencia", ha lamentado Gallart.

Asimismo, el dirigente ha insistido en que "con una carga más --administrativa-- sobre la embarcación, el patrón tiene que estar más pendiente de la seguridad, de la navegación, de la pesca y del trabajo en sí, por un tema administrativo que no tiene ningún sentido para la estructura de la flota de bajura, no solo andaluza, sino de todos estos pesqueros españoles".

En esta línea, desde la Faape han asegurado que el sector está "de acuerdo en que sea con una realidad y que el armador, el tripulante, el patrón, pueda rellenarlo sin estar con el temor siempre de posibles sanciones".

Por ello, el sector pesquero espera que en la reunión convocada para el próximo 22 de enero con el Ministerio "se solucione para volver a una normalidad como hemos tenido hasta antes de esta fecha", ha detallado el presidente.

Por último, a la reunión del próximo día 22 en Madrid han indicado que están convocadas la Federación de Confradías de Pesca y la Organización a nivel nacional.