Ciudadanos ejerciendo su derecho al voto en el Colegio San Isidoro de Sevilla. A 29 de noviembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Hoy 29 de noviembre se celebran las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38.616.949 electores y en l- Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La participación en las elecciones generales alcanza este domingo 29 de noviembre el 44,13% en Andalucía hasta las 14.00 horas, lo que supone dos puntos más que en los comicios celebrados en julio de 2023, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral del Ministerio del Interior con datos del 99,94% de las mesas.

La provincia de Almería, con el 46,37%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 14.00 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 42,13%.

Almería también es la provincia donde más sube la participación en relación a las elecciones generales de julio de 2023, un 5,44%, frente a Jaén, que registra el mayor descenso, un 2,05%.

SUBE CASI SIETE PUNTOS RESPECTO A LAS AUTONÓMICAS DE MAYO

En las últimas elecciones autonómicas, celebradas el pasado 17 de mayo, la participación a las 14.00 horas alcanzaba el 37,25%, casi siete puntos por debajo del 44,13% registrado este domingo 29 de noviembre en generales.

Por provincias, en Almería han participado ya un 46,37% de los votantes con derecho a sufragio, 5,44 puntos más del dato de julio de 2023 a la misma hora.

En Cádiz ya ha votado el 42,68% del censo, 3,36 puntos más que el dato registrado a las 14.00 horas en los últimos comicios generales.

En Córdoba, el nivel de participación alcanza ya el 44,83%, lo que la sitúa como una de las dos únicas provincias andaluzas en que baja respecto a julio de 2023, en un 1,23%.

En Granada, han ejercido hasta el momento su derecho al voto el 45,26% de la población capacitada para ello, lo que supone un 1,8% más que hace tres años y medio.

JAÉN REGISTRA LA MAYOR CAÍDA

En Huelva ha participado ya un 42,14% de los ciudadanos, un 2,76% más que en julio de 2023 a las 14.00 horas.

En Jaén, el 43,85% del electorado ya ha acudido a las urnas, 2,05 puntos menos que hace tres años y medio, lo que supone el mayor descenso de toda Andalucía hasta las 14 horas.

En Málaga, el 42,87% de los ciudadanos con derecho a voto ya ha depositado sus papeletas en las urnas, lo que supone un 2,76% más que en las pasadas generales a estas alturas.

Por último, en Sevilla se alcanza ya un índice de votación del 45,12%, lo que supone un 2,35% más que en los comicios generales de julio de 2023.