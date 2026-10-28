Los partidos suspenden sus convocatorias en Andalucía tras el accidente de trenes de la línea Madrid-Sevilla

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos están suspendiendo sus convocatorias de prensa previstas para este miércoles, 28 de octubre, en Andalucía tras el accidente de dos trenes de la línea Madrid-Sevilla que se ha registrado en la provincia de Toledo.

Este miércoles, como es habitual, casi todos los grupos parlamentarios habían convocado ruedas de prensa en el Parlamento andaluz, de las que sólo se ha celebrado la primera, a cargo del parlamentario de Por Andalucía Ernesto Alba, que se ha iniciado a las 10,00 horas, cuando se estaban empezando a conocer las primeras informaciones sobre este accidente.

Posteriormente, tanto Adelante Andalucía como el PSOE-A y el PP-A han suspendido las ruedas de prensa que tenían convocadas durante la mañana en el Parlamento andaluz, donde este miércoles, además, hay programada una sesión plenaria a partir de las 16,00 horas.

Desde Adelante Andalucía han anunciado que suspenden sus actos públicos y de precampaña este miércoles tras el accidente de trenes en Toledo, y su portavoz, José Ignacio García, ha señalado desde su cuenta en la red social 'X' que están "muy pendientes" de dicho siniestro.

"Otra vez", ha escrito el portavoz de Adelante aludiendo implícitamente al accidente de trenes que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero y en el que murieron 46 personas.

"Ahora mismo lo primero es saber qué ha pasado y el alcance de daños personales. La única prioridad ahora mismo es el rescate y la emergencia", ha añadido José Ignacio García.

Además de Adelante, la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez y el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, tenían convocadas ruedas de prensa en el Parlamento que se han suspendido al hilo de este accidente.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho estar "muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía" que se ha registrado este miércoles, 28 de octubre, "otra pesadilla" tras el siniestro entre dos trenes registrado en Adamuz.

El presidente de la Junta ha agregado en un mensaje en su cuenta en la red social X que "Andalucía está a disposición para ayudar en todo lo necesario a atender a las víctimas" de este nuevo siniestro.

El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.