Una pasajera sevillana del AVE accidentado: "Hubo un frenazo muy fuerte y sólo recuerdo dar vueltas en el suelo"

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cristina Cuervas, responsable de relaciones institucionales de la empresa andaluza Ghenova, es una de las pasajeras del AVE accidentado en el accidente registrado esta mañana a primera hora en Urda (Toledo) tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla.

La cifra de personas fallecidas tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 podría ascender a medio centenar, aunque dicha cifra no es aún oficial y se basa en primeras estimaciones sobre el terreno. El tren más afectado es el Iryo aunque "hay heridos en los dos trenes" como consecuencia de un choque que, según las primeras hipótesis, podría deberse a un error humano.

"Iba en el vagón 2 del AVE de las ocho de la mañana. Ha habido varios parones por acumulación de tráfico hasta que se ha producido un frenazo muy fuerte y ya sólo recuerdo dar vueltas en el suelo", ha explicado Cristina Cuervas en declaraciones a Canal Sur radio recogidas por Europa Press.

La responsable de relaciones institucionales de Ghenova viajaba a Sevilla para participar en el Día de la Empresa que organiza la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y que se ha suspendido en señal de duelo y respeto por la tragedia. "Los servicios de emergencia hacen lo que pueden", ha señalado Cuerva.

De hecho, según su testimonio, los efectivos de la Guardia Civil han sido los primeros en llegar, y ya se están sumando ambulancias, helicópteros y más personal sanitario para poder atender a los "muchos heridos y muy graves" que hay tanto dentro de los trenes como en las vías.