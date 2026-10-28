El actor malagueño Manuel Bandera, pasajero del AVE accidentado: "Lo que he visto es un horror"

Primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda.- EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor malagueño Manuel Bandera es uno de los pasajeros que viajaba en el AVE accidentado en el siniestro registrado esta mañana a primera hora en Urda (Toledo) tras chocar contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla. "Lo que he visto es un horror", ha confesado entre lágrimas y en estado de "shock".

En declaraciones a la SER y Canal Sur radio recogidas por Europa Press, Bandera ha relatado que media hora después de salir de la estación de Atocha, en Madrid, el tren se ha parado por "acumulación de tráfico". "Cuando arrancamos de nuevo y muy poco después, noté un frenazo, un golpetazo y entonces sólo pensaba: que no volquemos, que no volquemos".

El actor malagueño venía a Sevilla para grabar varios programas en Canal Sur. Como él, Cristina Cuervas, responsable de relaciones institucionales de la empresa andaluza Ghenova, es una de las pasajeras del AVE siniestrado y ha contado que el tren más afectado es el Iryo aunque "hay heridos en los dos trenes" como consecuencia de un choque que, según las primeras hipótesis, podría deberse a un error humano.

"Iba en el vagón 2 del AVE de las ocho de la mañana. Ha habido varios parones por acumulación de tráfico hasta que se ha producido un frenazo muy fuerte y ya sólo recuerdo dar vueltas en el suelo", ha explicado Cristina Cuervas en declaraciones a Canal Sur radio recogidas por Europa Press.

La responsable de relaciones institucionales de Ghenova viajaba a Sevilla para participar en el Día de la Empresa que organiza la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y que se ha suspendido en señal de duelo y respeto por la tragedia. "Los servicios de emergencia hacen lo que pueden", ha señalado Cuerva.

De hecho, según su testimonio, los efectivos de la Guardia Civil han sido los primeros en llegar, y ya se están sumando ambulancias, helicópteros y más personal sanitario para poder atender a los "muchos heridos y muy graves" que hay tanto dentro de los trenes como en las vías.

La última cifra de fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) se mantiene en 30 --24 en el AVE y seis en el Iryo-- aunque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que serán más, al tiempo que ha apuntado que hay de momento alrededor de 80 heridos de diversa consideración.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado establecido en la localidad, el presidente castellanomanchego ha comenzado con unas palabras de "sentimiento y pesar" por las víctimas y todos sus familiares. También ha querido el jefe del Ejecutivo autonómico dar las gracias por el "inmenso despliegue" de todos los efectivos y de todas las administraciones, "de forma que ahora mismo están operativos todos los sistemas sanitarios".