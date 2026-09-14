La pasarela de acceso al Parque de Levante de Córdoba desde la calle Arcos de la Frontera estará para final de año

Recibimiento a las estructuras de la pasarela de acceso peatonal al Parque de Levante desde la calle Arcos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes del inicio de la instalación desde la próxima semana de la pasarela de acceso peatonal al Parque de Levante desde la calle Arcos de la Frontera, culminando así "la importante reforma y apuesta del equipo de gobierno por este parque, el segundo más grande de la ciudad, con 25 hectáreas, y una inversión de cuatro millones, incluidos los 600.000 euros que va a costar la instalación de la pasarela", todo ello tras retrasos de varios meses por motivos técnicos en la cimentación.

En declaraciones a los periodistas, junto a personal de Urbanismo y representantes vecinales, Torrico ha explicado que "la última semana de septiembre se acometerá la instalación ya concreta de la pasarela a las dos orillas del arroyo, y a partir de que esa pasarela se encuentre instalada, se realizará la pavimentación de la misma", de modo que cree que "para finales del año 2026 estará ya toda la instalación completa de este elemento".

Al respecto, la pasarela se adapta a las indicaciones que se han hecho desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con unos 40 metros, separados en dos piezas, que a lo largo de esta semana se van a soldar 'in situ', para posteriormente izar la pasarela completa y colocarla sobre la cimentación que ya está ejecutada, y después se rematará la urbanización de la zona.