El patrimonio oculto de Carmona (Sevilla) estudiado bajo tierra en el Curso de Espeleoarqueología de la UPO

CARMONA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Carmona ha vuelto a convertirse en epicentro de la investigación arqueológica subterránea gracias al curso especializado 'Introducción a la Espeleoarqueología aplicada: el estudio de las minas de agua' de la Universidad Pablo de Olavide, cuya sexta edición se celebra bajo la dirección de los expertos Miguel Ángel Carranco y Juan Manuel Román, quienes han sido entrevistados, y han queirdo dedicar el curso a la memoria del arqueólogo José Millán.

El curso, seguido por Europa Press, combina formación teórica y práctica sobre la red de minas romanas que se extiende bajo el subsuelo de la localidad. Estas minas, dedicadas a la captación de aguas subterráneas y construidas en época romana, representan "un valioso patrimonio arqueológico y una muestra sobresaliente de la ingeniería hidráulica antigua".

En el transcurso del curso, según los directores, "los estudiantes no solo se aproximan al estudio de estas estructuras desde una perspectiva científica, sino que también participan en prácticas de progresión vertical y documentación arqueológica subterránea, orientadas a la exploración y preservación de este legado".

Influyendo en ello, el hecho de que estas minas, dedicadas a la captación de aguas subterráneas y construidas en época romana, representan "un valioso patrimonio arqueológico y una muestra sobresaliente de la ingeniería hidráulica antigua".

DOCUMENTACIÓN SUBTERRÁNEA: "TOPOGRAFÍA Y PATRIMONIO OCULTO"

Durante el segundo día de curso se han desarrollado intensas prácticas, la primera ha sido realizada por el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Carmona y codirector, Manuel Román, quién se ha centrado en la documentación de espacios subterráneos, con énfasis en la elaboración de planos topográficos en entornos confinados.

Esta actividad, desarrollada en una cantera artificial ha servido como modelo para que los alumnos se familiarizarán con técnicas de medición y representación espacial aplicadas a cuevas y minas. "Lo más importante era el tema de cómo se hace un plano, la topografía de los espacios subterráneos", ha comentado Román.

A pesar de no haberse realizado directamente en una mina de agua, la cantera escogida ha hecho a los alumnos "prepararse para los desafíos que enfrentarán en futuras exploraciones".

"Hemos visto algunos detalles como los epígrafes del cantero Anton Gallego, que trabajó en la Iglesia de Santa María entre finales del siglo XV y XVI. Los canteros no sólo extraían la piedra, sino que construían iglesias, y dejaban firmados algunos frentes de extracción", ha comentado el arqueólogo aprovechando la visita para contextualizar históricamente el lugar.

Asimismo, también se ha documentado un morabito de época islámica, "posiblemente un oratorio del siglo XI o XII, que evidencia el uso continuado de las canteras desde época romana".

"El objetivo era que supiesen cómo se hace un plano en un espacio cerrado. También el primer contacto con un espacio subterráneo amplio, ya que mañana estarán en un entorno más angosto y con agua", ha señalado el instructor.

PRÁCTICAS DE PROGRESIÓN VERTICAL: TÉCNICA, ESFUERZO Y SUPERACIÓN

La segunda parte de la mañana se ha centrado en la progresión vertical por cuerda, con el objetivo de capacitar a los alumnos en el manejo del equipo personal de protección individual (EPI) y en técnicas de ascenso y descenso, necesarias para acceder a zonas de difícil acceso en las minas de agua.

La actividad ha estado supervisada por un equipo de profesionales entre los que se encuentran Carranco, Román, Enrique Manuel Peña, Antonio González, Manuel Bernal, José Pérez y José Avilés. El espeleólogo y bombero del Ayuntamiento de Sevilla y especialista en espeleosocorro, Miguel Ángel Carranco, ha explicado que "lo que hemos hecho es la configuración del equipo personal contra caída de altura, y una práctica de ascenso y descenso para poder entrar en zonas con diferentes niveles".

La prioridad de la práctica ha sido que los participantes conocieran a fondo los equipos y su uso adecuado. "El objetivo lo hemos cumplido prácticamente. Que conozcan lo que son los equipos, las técnicas de ascenso y descenso, y el uso adecuado de los aparatos".

El ejercicio, no exento de dificultades, ha supuesto un reto físico para algunos participantes ya que "la dificultad más grande que hay es el ascenso, porque se utilizan bloqueadores y la forma física influye mucho. Si no hay forma física, el alumno puede pensar que no vale para esto y desmotivarse. Hay que motivarlo para que logre el objetivo, aunque sea poco a poco. En vez de subir tres veces, ha subido una. Eso no pasa nada. Sabe que tiene que entrenar", ha afirmado el instructor, destacando la importancia de mantener la autoestima y la seguridad como pilares fundamentales en estas prácticas.

PREPARADOS PARA EL DESAFÍO FINAL: EXPLORACIÓN DE LA MINA

El último día del curso incluye una práctica intensiva que combinará progresión por cuerda en un entorno urbano con la exploración directa de una mina de agua romana. La jornada comenzará frente a la puerta de los pensionistas, junto al campus de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, donde se realizará una práctica de descenso a un pozo de época romana a través de un túnel subterráneo. Posteriormente, los participantes se dirigirán a la mina seleccionada para su exploración.

"Mañana haremos otra práctica de progresión por cuerda en un pozo romano, y luego iremos a la mina. Esta tiene una entrada más cómoda, no será necesario el uso de cuerda, pero es básico que los alumnos ya sepan cómo hacerlo", ha detallado Manuel Román.

Finalmente, Román ha destacado la importancia de la formación continua y el relevo generacional en este tipo de actividades, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Carmona y la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas.

"Llevamos casi diez años con este convenio, y gracias a ello podemos seguir investigando, explorando y haciendo actividades pedagógicas como esta. Queremos que haya nuevas generaciones que se interesen, porque algunos ya tenemos una edad, y necesitamos que otros se apunten, que tomen el relevo", ha sostenido.