La patronal inmobiliaria Unexia Andalucía alerta de que los decretos de vivienda podrían "reducir" la oferta de alquiler

Archivo - Imagen de recurso de las llaves de una vivienda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unexia, la patronal de empresas inmobiliarias de Andalucía, ha alertado este jueves de que los dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros y que esperan ser aprobados este viernes en el Congreso podrían "aumentar la incertidumbre" en el arrendamiento de los propietarios, que optarían por retirar sus viviendas del mercado, "lo que dificultaría el acceso especialmente a jóvenes, familias vulnerables y hogares con menores ingresos".

"Una medida debe valorarse por sus resultados, no solo por su intención. Si un propietario deja de alquilar porque percibe que pierde seguridad y asume riesgos que no puede afrontar, desaparece una oportunidad para una familia que necesita vivienda", ha señalado en un comunicado el presidente de Unexia Andalucía, Jesús Pérez de la Torre.

El conjunto ha subrayado como "imprescindible" proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, si bien ha reclamado que esa protección "cuente con financiación suficiente, recursos públicos y alternativas habitacionales efectivas".

Al hilo, ha señalado que las medidas destinadas a proteger a quienes ya tienen un contrato "deben evaluar también sus consecuencias para quienes buscan una vivienda y todavía no pueden acceder a ella", dado que, a su juicio, "una reducción de la oferta puede aumentar la competencia entre candidatos y endurecer las condiciones de acceso, perjudicando precisamente a los hogares con menor capacidad económica".

Por ello, Unexia ha indicado que la respuesta a esta problemática "requiere una estrategia sostenida que combine el aumento del parque público de alquiler asequible con medidas que favorezcan la incorporación de vivienda privada al mercado".

Entre estas propuestas, ha enumerado agilizar la gestión de suelo y las licencias, impulsar la rehabilitación, establecer garantías eficaces frente al impago y ofrecer incentivos vinculados al alquiler asequible.