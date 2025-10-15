El Patronato Lorca de Granada activa un programa de otoño en torno al impacto de Federico en profesionales de la cultura

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Cultural Federico García Lorca, dependiente de la Diputación de Granada, ha puesto en marcha un programa cultural que, bajo la denominación 'Otoño Lorca', pretende abordar el impacto del poeta en la vida y trayectoria de diferentes profesionales del mundo de la cultura.

En esta primera edición, el director de teatro Lluís Pasqual, el escritor Luis Antonio de Villena y la presidenta de la Fundación Lorca, Laura García-Lorca, serán los encargados de estrenar este ciclo, que nace con el propósito de "consolidarse como una cita anual en la agenda cultural de Granada", según ha informado la Diputación en una nota de prensa.

El director del Patronato Lorca, Juan Castilla, ha señalado que "esta iniciativa es una apuesta más de la Diputación por difundir y mantener viva la memoria, la obra y el espíritu de Federico García Lorca, promoviendo actividades que fomenten la reflexión, la sensibilidad artística y el encuentro cultural".

En este sentido, ha remarcado Castilla, "el ciclo aspira a abrirse un hueco entre las actividades culturales de la ciudad y a perpetuarse en el tiempo, como un homenaje recurrente al genio universal que sigue inspirando a creadores, espectadores y lectores de todo el mundo".

'Otoño Lorca' se desarrollará en los meses de octubre, noviembre y diciembre con tres figuras de primer nivel dentro del panorama cultural español, como son el director de teatro Lluís Pasqual, el próximo día 20, con una ponencia titulada 'De la mano de Federico'.

El lunes 17 de noviembre, será el escritor Luis Antonio de Villena el que ofrecerá 'Lorca, un amigo a través', mientras que el martes 9 de diciembre, será la presidenta de la Fundación Lorca la encargada de abrir la charla 'Conversación con Laura García-Lorca de los Ríos'.

Las tres ponencias estarán centradas en el significado que la obra del poeta de Fuente Vaqueros ha tenido en sus vidas y trayectorias profesionales, propiciando un diálogo vivo entre la creación contemporánea y el legado de Lorca. Todas tendrán lugar en el Hotel NH Collection Victoria de la capital granadina, a las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.