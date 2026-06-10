PAU 2026 en Andalucía: cuándo salen las notas de Selectividad y cómo consultar online las calificaciones

Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de estudiantes andaluces que realizaron la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en la convocatoria ordinaria, celebrada los días 2, 3 y 4 de junio, permanecen pendientes de conocer sus resultados. Entre las dudas más habituales figura la forma de consultar las calificaciones, así como los plazos y canales habilitados para ello.

Las notas de esta convocatoria ordinaria estarán disponibles a partir de las 10,00 horas de este jueves, 11 de junio. Según ha podido comprobar Europa Press tras consultar las páginas web oficiales de cada universidad, se constata que cada institución ha diseñado su propio sistema para que el alumnado pueda acceder a sus resultados, descargar la documentación acreditativa y, en caso de considerarlo necesario, presentar solicitudes de revisión. Por ello, los procedimientos pueden variar en función de la universidad donde se haya realizado el examen.

En la Universidad de Almería (UAL), la consulta de las calificaciones se realiza a través del Campus Virtual. Los estudiantes deben acceder al apartado denominado 'Pruebas de Acceso a la Universidad: calificaciones, revisiones y credenciales' utilizando sus credenciales personales. Aquellos que no recuerden sus datos de acceso disponen de un sistema de recuperación habilitado en la propia plataforma. Desde este espacio también es posible presentar solicitudes de revisión y descargar la acreditación digital de las notas obtenidas.

Por su parte, la Universidad de Cádiz (UCA) facilita el acceso a los resultados mediante el portal del Vicerrectorado de Estudiantes, dentro del área dedicada al 'Acceso a la Universidad'. Para consultar las calificaciones, el alumnado debe identificarse con su usuario y contraseña registrados previamente.

En la Universidad de Córdoba (UCO), todo el proceso se gestiona igualmente de forma telemática a través de la web específica de la 'Prueba de Acceso'. Los aspirantes deben seleccionar la convocatoria ordinaria de la PAU e introducir su DNI junto con la clave incluida en las etiquetas proporcionadas durante la realización de los exámenes.

En cuanto a la Universidad de Granada (UGR), las notas pueden consultarse desde la Oficina Virtual. Los estudiantes tienen que entrar mediante la opción 'Acceder como invitado' y dirigirse al apartado 'Pruebas de acceso y/o admisión'. Asimismo, existe un acceso directo a la sección correspondiente a la convocatoria ordinaria, donde será necesario introducir el DNI y el PIN personal para acceder posteriormente al servicio de consulta de calificaciones.

La Universidad de Huelva (UHU) pone a disposición de los estudiantes un espacio específico para consultar y descargar sus resultados académicos. Para acceder, es necesario identificarse con las credenciales utilizadas durante el proceso de inscripción, aunque la propia plataforma ofrece mecanismos para recuperar la contraseña en caso de extravío. Además de revisar las calificaciones obtenidas, la institución ha recomendado guardar una copia de la tarjeta oficial de notas.

En la Universidad de Jaén (UJA), las calificaciones estarán disponibles a través de la página web oficial mediante el acceso con usuario y contraseña personales. Paralelamente, la universidad remitirá los resultados tanto a las cuentas de correo institucional con dominio @red.ujaen.es como a los números de teléfono facilitados por los estudiantes mediante mensajes SMS. Una vez publicados los resultados, se procederá a la emisión de las tarjetas de calificaciones con firma digital. Desde la institución han advertido de que este proceso se realiza de forma progresiva, por lo que han solicitado "paciencia" ante posibles demoras en su disponibilidad.

Por otro lado, la Universidad de Málaga (UMA) centraliza la consulta de notas a través de la plataforma EVA. Los estudiantes debían haberse registrado previamente antes del 26 de mayo para obtener las credenciales necesarias de acceso. La universidad ha recordado que ya no es posible solicitar el PIN UMA para esta convocatoria, salvo para trámites relacionados con cursos anteriores. Una vez dentro del sistema, los usuarios solo tendrán que acceder al apartado de consulta de calificaciones y seleccionar la convocatoria correspondiente para visualizar sus resultados.

En la Universidad de Sevilla (US), los resultados de la PAU podrán consultarse a través de la Secretaría Virtual. Para acceder a las calificaciones y obtener el documento acreditativo correspondiente, los estudiantes deberán identificarse con su Usuario Virtual (UVUS) y completar el proceso de verificación mediante doble factor de autenticación. Asimismo, la institución comunicará las notas por correo electrónico o mensaje de texto a aquellos alumnos que hayan facilitado sus datos de contacto durante la matrícula de la prueba.

Por último, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) notificará las calificaciones tanto por SMS como por correo electrónico. Además, los estudiantes tendrán la posibilidad de acceder a sus resultados desde la página web de la universidad. Para ello, deberán iniciar sesión en el apartado 'Acceso Personalizado' con sus credenciales. Esta opción se encuentra en la parte superior derecha de la versión de escritorio del portal institucional, mientras que en dispositivos móviles puede localizarse a través del menú principal desplegable.

CONOCE EL PLAZO DE SOLICITUDES

El proceso de presentación de solicitudes para la fase ordinaria arrancará el 11 de junio, coincidiendo con la publicación de las calificaciones de la PAU, y se prolongará hasta el 22 de junio, de acuerdo con el calendario establecido por el Distrito Único Andaluz (DUA), consultado por Europa Press.

La primera adjudicación de plazas se hará pública el 3 de julio. A partir de esa fecha y hasta el 9 de julio, los aspirantes podrán presentar reclamaciones, formalizar su matrícula, reservar plaza o confirmar su continuidad en las listas de espera. La segunda adjudicación llegará el 16 de julio, abriéndose un nuevo periodo para realizar estos trámites hasta el 20 de julio.

Para quienes acceden a la universidad mediante un título universitario, la primera resolución de adjudicación se conocerá el 11 de septiembre. Los interesados dispondrán hasta el 14 de septiembre para presentar alegaciones o completar los procedimientos de matrícula, reserva de plaza o permanencia en lista de espera. La segunda y última adjudicación está prevista para el 24 de septiembre, con plazo de gestión abierto hasta el día 28.

Respecto a las listas de resultas, la primera se publicará el 24 de julio y los estudiantes tendrán hasta el 27 de julio para presentar reclamaciones, formalizar la matrícula, reservar plaza o confirmar su permanencia en lista de espera. La segunda lista se difundirá el 3 de septiembre, con plazo para realizar estos trámites hasta el día 7.

La tercera adjudicación por resultas está prevista para el 11 de septiembre, mientras que la cuarta se publicará el 24 de septiembre. En ambos casos, los interesados dispondrán de varios días posteriores para gestionar alegaciones, matrícula, reservas o su continuidad en las listas de espera, hasta el 14 y el 28 de septiembre, respectivamente.

La quinta y última lista de resultas verá la luz el 8 de octubre, fecha que coincide además con la primera adjudicación destinada a titulados universitarios. Desde ese día y hasta el 14 de octubre permanecerá abierto el plazo para presentar reclamaciones y completar los trámites administrativos correspondientes.

No obstante, los estudiantes con Bachillerato Europeo, Bachillerato Internacional o titulaciones equivalentes obtenidas en países de la Unión Europea o en Estados con acuerdos de reciprocidad podrán presentar su solicitud hasta el 7 de julio, siempre que cumplan los requisitos de acceso a la universidad en sus respectivos sistemas educativos. No obstante, quienes formalicen la solicitud después del 30 de junio solo podrán presentar una única petición.

Por otro lado, los aspirantes que accedan con un título universitario deberán disponer de él, o del resguardo de abono de las tasas de expedición, antes del 3 de septiembre. En el caso de los titulados de Formación Profesional de Grado Superior, el título --o el justificante de su solicitud-- deberá estar expedido como máximo el 10 de julio.