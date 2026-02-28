Paz Vega, Hija Predilecta de Andalucía: "He trabajado en muchos países, pero siempre he sabido que mi patria está aquí"

El título de Hija Predilecta de Andalucía a la actriz, productora y directora de cine, Paz Vega.. A 28 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz, productora y directora de cine Paz Vega ha agradecido este sábado 28 de febrero su reconocimiento como Hija Predilecta de Andalucía en un emotivo discurso en el que se ha declarado "orgullosa de su tierra" y ha reconocido que aunque durante su trayectoria ha podido "trabajar en muchos países y contar historias en distintos idiomas, pero siempre he sabido que mi patria está aquí".

Tras recibir el galardón de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno, Vega ha asegurado en primer lugar que no sabe "sinceramente" si merecer ser Hija Predilecta de Andalucía como figuras "tan admiradas como Rafael Alberti, Felipe González, José Saramago, Josefina Molina, Lola Flores o Antonio Banderas" pero sí tiene claro que "cada paso que he dado en mi carrera y en mi vida ha estado impregnado de mis raíces".

"Soy lo que soy porque crecí mirando los atardeceres de Sevilla, cruzando el puente de Triana de la mano de mis padres, bañándome en las playas de Cádiz con mis primos y asomándome al Tajo de Ronda, abrazada a mi abuelo. En esta tierra aprendí a soñar y a sentir intensamente. Andalucía me dio el carácter, la pasión y la verdad que hacen de mí lo que soy", ha asegurado.

Paz Vega ha reivindicado el acento andaluz, "que hablo con orgullo y del que nunca me desprenderé" y ha relatado que a sus 50 años ha "cruzado muchas fronteras, demasiadas quizás, trabajando en muchos países y contando historias en distintos idiomas, pero siempre he sabido que mi patria está aquí, que mi forma de mirar al mundo nació aquí, en esta tierra de contrastes, de luces y sombras, de alegría y dolor, de talento, de poesía, de lucha, de libertad, de arte y de alma".

Ha relatado que siempre ha "buscado la verdad en cada suspiro y en cada silencio" como actriz "y ahora, como directora y guionista, siento la responsabilidad de crear espacios donde las emociones broten sin reparo y de seguir contando historias que nos representen, que nos dignifiquen, que muestren al mundo la riqueza cultural, la diversidad y la fuerza visual de nuestro país".

"Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Me he encontrado con muchas piedras en el camino. Y me he caído. Y me he hecho mucho daño. Pero también he sabido levantarme. Como he podido. A veces sin fuerza. A veces sin ganas. Y otras las peores sin ilusión. Pero miro a mis hijos y no me queda otra más que seguir. Aunque el camino no es fácil", ha subrayado antes de compartir el reconocimiento con su familia, en especial con su madre, "la nobleza hecha mujer y con la que aprendí el significado de la palabra resiliencia".

Y para cerrar, ha animado a los jóvenes a "soñar, prepararse y arriesgarse, por ese orden" y sobre todo, "ser fieles a quienes sois, porque cuando uno cree en uno mismo, el mundo, de una u otra manera, termina creyendo también. Y nunca os rindáis, nunca, aunque el camino tenga muchas piedras", ha concluido.

TRAYECTORIA

Nacida en el barrio sevillano de Triana en 1976, hija de un banderillero y una costurera. Dio sus primeros pasos como actriz en la Escuela de Teatro del colegio San José y en el Centro Andaluz de Teatro (CAT) de la Junta de Andalucía.

Sus primeros papeles en series de televisión como 'Más que amigos', 'Compañeros' y, sobre todo, 'Siete vidas' la catapultaron a la fama cuando aún era muy joven. Poco después dio el salto al cine y ganó el Premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel protagonista en 'Lucía y el sexo' (2001), de Julio Medem. Por su trabajo en 'Sólo mía', de Javier Balaguer, fue candidata al Goya a la mejor actriz principal el mismo año.

Su trayectoria en el cine español está plagada de grandes éxitos y prestigiosos directores: 'Hable con ella' y 'Los amantes pasajeros', de Pedro Almodóvar; 'El otro lado de la cama', de Emilio Martínez-Lázaro; 'La ignorancia de la sangre', de Manuel Gómez Pereira; y 'Carmen', de Vicente Aranda, son algunos ejemplos. También ha trabajado a las órdenes de los hermanos Taviani en 'La masseria delle allodole'.

En 2004 debutó en el cine estadounidense con la película 'Spanglish' (2004), dirigida por James L. Brooks, y consolidó su trayectoria internacional participando en cintas como 'The Spirit' (2008), 'Grace of Monaco' (2014), 'La vida inmoral de la pareja ideal' (2016) o 'Rambo V: Last Blood' (2019). Ha trabajado junto a actores como Nicole Kidman, Colin Farrell, Antonio Banderas, Christopher Lee, Sylvester Stallone, Eva Mendes, Samuel L. Jackson y Scarlett Johansson. En los últimos años, ha simultaneado su trabajo como actriz en el cine con series de televisión, programas de entretenimiento y la dirección, oficio en el que debutó en octubre de 2024 con la película 'Rita', en la que retrata la violencia machista desde la mirada de una niña en la Andalucía de los años ochenta.

Además del citado Goya a la Mejor Actriz Revelación por 'Lucía y el sexo', Paz Vega se ha hecho acreedora de numerosos galardones, como el Premio Carmen 2025 a la Mejor Dirección por 'Rita', película que también le valió la candidatura al Goya en la categoría de Mejor Directora Novel; el Premio Luz en la 50ª edición del Festival de Cine de Huelva (2024) por su trayectoria y su faceta como directora; el premio de la Spain Film Commission a la Mejor Producción por 'Rita'; el Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino en la 65ª edición del Festival de San Sebastián (2017); y el Trophée Chopard (Cannes), que reconoce el talento joven.

Está casada con el venezolano Orson Enrique Salazar, y tiene tres hijos. Recibió la Medalla de Andalucía en 2004, la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla en 2010 y el título de Hija Predilecta de Sevilla en 2023.