Pedro Abad (Córdoba) registra 15 casos tras dos fiestas de graduación, según la alcaldesa

PEDRO ABAD (CÓRDOBA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pedro Abad (Córdoba), Magdalena Luque (IU), ha afirmado que la celebración en el municipio de dos "fiestas privadas de graduación" por el fin del curso escolar está detrás de los 15 positivos por Covid-19 que, según los datos extraoficiales que maneja, se han registrado en la localidad en los últimos días y que afectan a "menores de edad", que presentan "síntomas leves".

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa ha explicado que estos contagios se suman a los "once casos" activos de coronavirus que afectan a otros tantos empleados perabeños de la empresa Inasur, radicada en Pedro Abab y en la que se han dado más contagios, hasta una cuarentena, según los datos que maneja Magdalena Luque, pero que no afectan al municipio, salvo en los citados once casos, pues el resto de empleados de Inasur contagiados son vecinos de "otras localidades de la comarca", e incluso de la vecina provincia de Jaén.

En cuanto los positivos en Covid-19 detectados en la citada empresa, dedicada al despiece de pollos, la alcaldesa ha dicho que "en el interior de la fábrica, en el interior del matadero", le parece "imposible que haya habido propagación del contagio", dado que los trabajadores van "provistos de unos trajes totalmente aislantes", además de contar con "mascarillas".

Aunque, según ha reconocido, "también es verdad que salen fuera de la empresa en los descansos", y que igualmente comparten otros espacios en el interior de las instalaciones, como "el vestuario", de modo que, por ahora, no hay datos suficientes como para determinar si los contagios entre los trabajadores se han producido "en el interior o en el exterior" de la empresa, según ha señalado Magdalena Luque.

En cuanto a que Pedro Abad haya alcanzado una tasa Covid de 1.492 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, la alcaldesa ha recordado que la localidad cuenta con 2.815 habitantes, de manera que, "en el momento que hay 30 contagios subimos muchísimo", pero aún así a Magdalena Luque le parece "una barbaridad lo que está pasando", lo que la ha llevado a hacer un llamamiento a la responsabilidad de sus vecinos, para que no bajen la guardia ante el coronavirus y sigan adoptando todas las medidas preventivas.

Respecto a las mencionadas "fiestas de graduación", en las que participaron "menores de edad", el resultado es que "ahora mismo podemos llegar a 15" jóvenes contagiados del Covid-19, confiando la alcaldesa en que el grado de vacunación contra el coronavirus alcanzado en la localidad evite "una mayor propagación de la enfermedad en el municipio".